Onde ver a chuvia de meteoros das oriónidas en Ontario este fin de semana

By

Esta fin de semana, os residentes de Ontario terán a oportunidade de presenciar a impresionante chuvia de meteoros das Oriónidas. Para aqueles que se preguntan onde está o mellor lugar para ver este evento celeste en Ontario, non busque máis que o Parque Nacional Pukaskwa. OnlineCasinos clasificou recentemente o Parque Nacional Pukaskwa como un dos mellores parques nacionais de Canadá para presenciar o pico da choiva de meteoritos.

A chuvia de meteoros das Oriónidas, coñecida como "unha das chuvias máis fermosas do ano", alcanzará o seu pico o sábado 21 de outubro. OnlineCasinos analizou factores como a calidade do ceo, a contaminación lumínica e a popularidade de Instagram para determinar os mellores parques nacionais de Canadá para observar as estrelas. O parque nacional de Pukaskwa en Ontario conseguiu o sétimo lugar de 7 parques, cunha impresionante puntuación global de observación das estrelas de 10.

Situado ás beiras do Lago Superior, o Parque Nacional Pukaskwa é un paraíso de biodiversidade para a vida salvaxe. O seu remoto deserto e a mínima contaminación lumínica crean as condicións perfectas para detectar estrelas fugaces. O parque ofrece vistas impresionantes e ceos despexados, polo que é un lugar ideal para observar a chuvia de meteoros das Oriónidas.

A NASA describe os meteoros oriónidos como brillantes e rápidos. Durante o seu pico, a choiva de meteoros producirá entre 15 e 20 estrelas fugaces cada hora. Recoméndase visitar o Parque Nacional Pukaskwa durante a noite desta fin de semana para presenciar este espectáculo astronómico.

Ademais do Parque Nacional Pukaskwa, a clasificación tamén incluíu outros parques nacionais de Canadá que son ideais para observar as estrelas. Estes inclúen o Parque Nacional Banff, o Parque Nacional Glacier, o Parque Nacional Jasper, o Parque Nacional Yoho e moito máis.

Agora armado co coñecemento do mellor lugar para ver a chuvia de meteoros das Oriónidas en Ontario, é hora de reunir aos teus compañeiros de observación das estrelas e emprender unha viaxe extraordinaria baixo o ceo nocturno.

Fontes:

– Clasificación de Casinos en liña

- NASA