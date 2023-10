O vasto universo químico: explorando o descoñecido

By

Os científicos estiman que hai miles de millóns de compostos químicos no universo, con só un 1% deles identificados ata o momento. Estes compostos sen descubrir teñen o potencial de abordar problemas como a eliminación de gases de efecto invernadoiro e os avances médicos.

Cando Dmitri Mendeleiev inventou a táboa periódica dos elementos en 1869, os científicos comezaron a descubrir os produtos químicos que conformaron o mundo moderno. Mentres os elementos están formados por un tipo de átomo, os compostos químicos constan de dous ou máis átomos. Algúns compostos ocorren de forma natural, como a auga (feita de hidróxeno e osíxeno), mentres que outros créanse mediante experimentos de laboratorio e procesos de fabricación, como o nailon.

Para comprender a inmensidade do universo químico, debemos considerar o número de posibles compostos químicos que se poden formar utilizando os 118 elementos coñecidos. Comezando con compostos de dous átomos, hai 6,903 combinacións posibles. Os compostos de tres átomos son ao redor de 1.6 millóns, e a medida que os compostos se fan máis complexos, necesitaríamos que todos na Terra creasen todas estas combinacións, varias veces. Non obstante, a estrutura e a estabilidade do composto contribúen á complexidade e dificultade da súa síntese.

O maior composto químico creado ata a data ten case 3 millóns de átomos e aínda se descoñece a súa función. Non obstante, utilízanse compostos similares para protexer os medicamentos contra o cancro no corpo ata que chegan ao seu sitio de destino.

Aínda que existen regras que rexen a química, poden dobrarse, creando máis posibilidades para os compostos químicos. Mesmo os gases nobres, normalmente pouco reactivos, poden formar compostos en determinadas circunstancias. Os ambientes extremos, como as condicións do espazo profundo, amplían o ámbito dos posibles compostos. O carbono, ao que normalmente lle gusta estar unido a outros catro átomos, pode unirse temporalmente a cinco átomos, do mesmo xeito que un autobús cunha capacidade máxima de catro pode transportar brevemente máis pasaxeiros.

Os químicos adoitan pasar a súa carreira intentando crear compostos que desafían as regras químicas tradicionais, ocasionalmente tendo éxito nos seus esforzos. Tamén exploran se certos compostos só poden existir no espazo ou en ambientes extremos, como os respiradoiros hidrotermais no fondo do océano.

Cando buscan novos compostos, os científicos adoitan buscar compostos relacionados ou reaccións químicas. Ao modificar compostos coñecidos ou usar novos materiais de partida en reaccións coñecidas, poden buscar "incógnitas coñecidas". A exploración do mundo natural tamén levou a descubrimentos significativos, como a identificación da penicilina en 1928 cando Alexander Fleming observou as súas propiedades antibacterianas.

Comprender a estrutura dos compostos é fundamental para descubrir as súas propiedades e buscar compostos similares. A invención das técnicas de raios X, como a desenvolvida por Dorothy Crowfoot Hodgkin, facilitou a determinación da estrutura de novos compostos. Agora, máis que nunca, os investigadores teñen as ferramentas para afondar nas profundidades descoñecidas do universo químico.

