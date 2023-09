Antiga estrutura de madeira, estimada en máis de 475,000 anos, descuberta en África

Os investigadores descubriron a que parece ser a estrutura de madeira máis antiga coñecida do mundo nas marxes do río Kalambo en Zambia e Tanzania. Esta estrutura, estimada en máis de 475,000 anos, é anterior á aparición dos humanos modernos. A disposición dos troncos realizouse dando forma a dous troncos utilizando ferramentas de pedra afiadas e puido servir de pasarela ou plataforma para os antepasados ​​humanos que vivían na zona.

As marcas nos troncos indican que foron cortados, picados e raspados usando varias ferramentas de pedra atopadas no lugar. Un tronco de salgueiro descansa encima doutro tronco, asegurado por unha gran muesca en forma de U invertida. O profesor Larry Barham, o arqueólogo principal da Universidade de Liverpool, cre que a estrutura podería ser parte dunha pasarela, unha base para unha plataforma ou mesmo un lugar para almacenar ou abrigar.

Os elementos de madeira descubertos no lugar databan de polo menos 476,000 anos, moito antes da aparición do Homo sapiens. É probable que o Homo heidelbergensis, un precursor dos humanos modernos, elaborase esta estrutura. O descubrimento é significativo xa que a madeira raramente sobrevive durante períodos tan longos, pero os sedimentos encharcados de Kalambo Falls axudaron a preservar a madeira.

Ademais da estrutura do tronco, atopáronse outros elementos de madeira, entre eles un pau de escavación, unha cuña, unha póla partida que puido formar parte dunha trampa e un tronco cortado en ambos os extremos. Estes descubrimentos suxiren que os primeiros humanos utilizaban materiais a gran escala, como pedra e madeira, para dar forma e transformar o seu ambiente.

Os investigadores planean continuar coas escavacións no lugar e esperan traballar co goberno de Zambia para que as cataratas de Kalambo sexan recoñecidas como Patrimonio da Humanidade da UNESCO. A doutora Sonia Harmand da Universidade de Stony Brook describiu o descubrimento como innovador, facendo fincapé no seu valor para aumentar a nosa comprensión do uso de materiais orgánicos durante a evolución humana inicial.

