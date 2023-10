Arte temática da paleontoloxía: unha colaboración de habilidades humanas e tecnolóxicas

By

A arte temática da paleontoloxía está a evolucionar cara a unha colaboración entre artistas humanos e ferramentas dixitais. Os paleoartistas tradicionais que crean arte sen a axuda da tecnoloxía están a ser raros no campo. Un destes artistas, Jan Vriesen, está especializado na creación de telóns de fondo prehistóricos para exposicións de museos e traballou con institucións como o Denver Museum of Nature and Science e o American Museum of Natural History.

A pesar de ter 81 anos, Vriesen segue cumprindo encargos para aqueles que aprecian o seu talento para imaxinar o pasado afastado. Colabora con xeólogos e paleontólogos para crear escenas pintadas a man que dan vida a paisaxes antigas. Recentemente, Vriesen completou un par de pinturas que representan unha famosa canteira de fósiles tal e como apareceu hai 150 millóns de anos, e unha escena da Formación Morrison xurásica como probablemente semellaba hai 145 millóns de anos.

Estas pinturas foron encargadas polo xeólogo Bob Raynolds, quen quixo regalalas á organización sen ánimo de lucro Friends of Dinosaur Ridge. As pinturas mostran as paisaxes antigas que inspiraron os esforzos de preservación da organización, que ten como obxectivo protexer os xacementos fósiles e ofrecer programas educativos para o público.

As novas pinturas exporanse no Dinosaur Ridge Discovery Center, o que permitirá aos visitantes imaxinar como era a zona cando estaba habitada por dinosauros. Dinosaur Ridge, adquirido por Jefferson County Open Space en 1973, está designado como o Monumento Natural Nacional de Morrison Fossil Area.

Jan Vriesen é un artista canadense que agora reside en Minnesota coa súa muller e as súas mascotas. A súa incursión na paleoarte comezou na década de 1970 cando se fixo cargo dun proxecto no Royal British Columbia Museum. Desde entón, gañou recoñecemento no campo.

Aínda que Vriesen prefire os métodos de arte tradicionais, recoñece a influencia da tecnoloxía no seu campo. Bromea sobre ser un "neandertal" no que se refire ao traballo informático pero entende que as habilidades dixitais son cada vez máis valoradas na industria.

En xeral, a arte temática da paleontoloxía estase a converter nunha colaboración entre a creatividade humana e as ferramentas dixitais, o que permite a artistas como Jan Vriesen dar vida ao pasado afastado co seu talento e imaxinación.

Fontes:

- Amigos de Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Dinosaur Ridge Discovery Center