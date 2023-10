Como o mito grego antigo de Prometeo reflicte a nosa realidade moderna

Prometeo, o Titán que roubou o lume aos deuses e o regalou á humanidade, serviu durante moito tempo como símbolo de progreso e perigo. Desde a perspectiva da mitoloxía, é visto como un emancipador, rebelándose contra a tiranía de Zeus polo ben da humanidade. Non obstante, no noso mundo moderno, Prometeo está adquirindo un significado diferente.

A Revolución Industrial marcou un punto de inflexión onde o poder do lume e a tecnoloxía convertéronse nunha fonte de gloria e de desastre. A novela de Mary Shelley "Frankenstein", subtitulada "O Prometeo moderno", destacou a arrogancia e o idealismo do creador do monstro. Neste contexto, Prometeo representa a nosa capacidade de autodestrución e os perigos do exceso tecnolóxico.

Nos últimos anos, Prometheus experimentou un rexurdir na cultura popular, reflectindo a nosa ambivalencia cara á tecnoloxía e as súas consecuencias. O filme de Christopher Nolan “Oppenheimer” fai un paralelismo entre o castigo sufrido polo mítico Prometeo e J. Robert Oppenheimer, considerado a miúdo o pai da bomba atómica. A analoxía é máis explorada na peza teatral de Annie Dorsen "Prometheus Firebringer", que tece un conto de advertencia sobre a nosa dependencia da intelixencia artificial.

A novela “O maniático” de Benjamín Labatut afonda na vida de John von Neumann, pioneiro da intelixencia artificial e da teoría de xogos, que tamén é comparado con Prometeo. O libro de Labatut, clasificado como ficción, tenta crear unha nova mitoloxía para o mundo moderno, baseándose en persoas reais e as súas ideas.

Tanto Oppenheimer como von Neumann, que traballaron en estreita colaboración durante o Proxecto Manhattan, representan a converxencia do xenio e a posibilidade da aniquilación humana. O seu traballo sobre a teoría cuántica e a bomba atómica demostra como a abstracción se converte nunha realidade tanxible con consecuencias catastróficas.

Aínda que o poder destrutivo destas tecnoloxías é evidente, o drama intelectual reside en como estes conceptos abstractos se converten en manifestacións concretas. O papel de Oppenheimer no desenvolvemento da bomba atómica serve como proba de concepto para a teoría cuántica. O seu castigo, moi parecido ao do mítico Prometeo, non procede dos deuses, senón dos destinatarios do seu agasallo.

A historia de Prometheus resoa coa nosa realidade actual, xa que a nosa crecente dependencia da tecnoloxía trae tanto progreso como perigo. As eleccións que tomamos na nosa procura de coñecemento e poder poden ter consecuencias de gran alcance. O mito de Prometeo serve como un conto de advertencia, recordándonos que debemos considerar as implicacións éticas das nosas accións e o potencial de autodestrución.

Fontes:

- "Como un antigo mito grego explica a nosa terrorífica realidade moderna" por AO Scott, The New York Times