No último libro de Simon Schama, "Foreign Bodies", afonda no mundo das pandemias pasadas e presentes, destacando as leccións que aprendemos, así como as que aínda temos que comprender. O libro céntrase principalmente na vida e na obra de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, un científico que desenvolveu vacinas caseiras para combater o cólera e a peste bubónica a finais do século XIX e principios do XX.

A escritura de Schama leva aos lectores a unha viaxe cativadora pola vida de Haffkine, desde as súas primeiras experiencias na defensa da súa comunidade contra os pogromos rusos ata a súa formación no prestixioso Instituto Pasteur de Francia. Foi a vacina de Haffkine a que o levou á India en 1893, onde foi testemuña do seu notable éxito na loita contra o cólera. Máis tarde, conseguiría un triunfo aínda maior cunha vacina para erradicar a peste bubónica.

O autor describe con fascinante detalle o minucioso proceso que utilizou Haffkine para crear a vacina contra a peste, desde a extracción de líquidos ata o cultivo dos bacilos en caldo de cabra. A pesar das importantes contribucións de Haffkine á saúde pública na India, as autoridades coloniais británicas finalmente cansáronse del. Contaran con medidas máis agresivas, como a destrución de aldeas e o desaloxo de indíxenas, que moitas veces resultaron ineficaces. O éxito dun estranxeiro como Haffkine foi un golpe para o seu orgullo, que levou á súa eventual saída da India.

Aínda que Schama inclúe algunhas excursións tanxenciais e historias adicionais, a súa admiración por Haffkine brilla. O libro conclúe cunha nota de apoio para Anthony Fauci e unha sorprendente reflexión sobre o papel do sangue azul do cangrexo ferradura na produción de vacinas.

O traballo de Schama suscita importantes preguntas sobre o poder da ciencia na loita contra as pandemias e o papel dos humanos na súa propia destrución. A pesar dos nosos avances, o autor argumenta que son as nosas propias accións, como as armas nucleares e o cambio climático, as que supoñen unha maior ameaza para a humanidade.

"Foreign Bodies" serve como testemuño da notable vida e logros de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. A través desta biografía, Simon Schama destaca o inmenso impacto que poden ter os científicos individuais ante as crises sanitarias mundiais.

