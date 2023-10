Northrop Grumman une forzas co Voyager Space na Estación Espacial Comercial Venture

Northrop Grumman anunciou que xa non perseguirá o desenvolvemento da súa propia estación espacial comercial. Pola contra, a compañía asociarase con Voyager Space, un esforzo competitivo, para axudar no desenvolvemento da Estación Espacial Voyager, coñecida como Starlab. Baixo a nova asociación, as compañías centraranse no desenvolvemento de sistemas de acoplamento totalmente autónomos para a nave espacial de carga Cygnus de Northrop, o que lle permitirá atracar coa estación espacial Starlab.

Esta colaboración entre Northrop Grumman e Voyager Space é vista como un gran paso adiante para o programa Starlab. Dylan Taylor, presidente e CEO de Voyager Space, afirmou que as capacidades técnicas de Northrop Grumman e o éxito comprobado nos servizos de reabastecemento de carga terán un papel fundamental para acelerar o desenvolvemento de Starlab.

Tanto Northrop Grumman como Voyager Space estiveran traballando de forma independente nos seus propios conceptos de estación espacial. As compañías recibiron acordos da NASA Space Act como parte do programa Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD). Estes acordos están destinados a madurar os deseños das súas estacións co fin de axudar no desenvolvemento de sucesores comerciais da Estación Espacial Internacional.

Aínda que o futuro da estación proposta de Northrop é incerto, a compañía retirarase do seu acordo coa NASA. Northrop recibiu 36.6 millóns de dólares dun total de 125.6 millóns de dólares por certos fitos acadados nese acordo. A NASA declarou que tomará os 89 millóns de dólares que non recibiu Northrop e destinalos a fitos adicionais nos seus acordos con Voyager Space, Blue Origin e Axiom Space.

Northrop Grumman non proporcionou motivos específicos para a súa decisión de retirarse do desenvolvemento da súa propia estación. Non obstante, os responsables da empresa xa destacaron anteriormente os desafíos co caso de negocio das estacións comerciais, incluíndo cuestións normativas e de responsabilidade, así como as incertezas sobre a implicación dos socios internacionais.

No futuro, Northrop Grumman segue comprometido co futuro da órbita terrestre baixa comercial, e o seu papel con Starlab apoiará as iniciativas da NASA para fomentar o desenvolvemento de estacións espaciais comerciais como parte dunha economía en crecemento na órbita terrestre baixa.

