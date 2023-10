Unha chamada para atopar o próximo meteorito desembarcado de Nova Zelanda

Un home de Whangārei, Brendon Reid, tivo un avistamento sorpresivo dunha "bola de lume masiva" mentres vía a televisión na súa casa a altas horas da noite. Intrigado pola vista, Reid entrou en liña e descubriu fireballs.nz, un sitio web que ofrece información sobre meteoritos e permite que a xente informe dos seus avistamentos. Enviou o seu avistamento e recibiu un correo electrónico de James Scott, profesor do Departamento de Xeoloxía da Universidade de Otago, que confirmou que o que Reid vira era un meteorito.

Este encontro espertou o interese de Reid polos meteoritos, e decidiu involucrarse no proxecto Fireballs Aotearoa liderado por Scott. Reid agora ten instalada unha cámara bola de lume na súa casa, que grava as actividades no ceo nocturno e envía os datos á Universidade de Otago. A esperanza é localizar o próximo meteorito que aterre en Nova Zelanda usando estas cámaras de bólas de lume, que poden triangular meteoros. Scott explicou que Nova Zelanda tivo nove meteoritos coñecidos nos últimos 160 anos, sendo só dous deles caídas (recollidos inmediatamente despois do aterraxe). Os sete restantes foron atopados por casualidade.

A falta dun sistema central de informes para os avistamentos de bólas de lume fixo que atopar meteoritos caídos sexa un desafío. Scott fixo fincapé na necesidade de máis cámaras, especialmente en áreas con grandes lagoas de cobertura como Northland. O 12 de decembro, a rede de Nova Zelanda terá unha oportunidade única de presenciar a primeira choiva de meteoros asociada ao cometa 469/Wirtanen. As persoas interesadas en participar no proxecto poden inscribirse na páxina web fireballs.nz. As cámaras listas para usar están dispoñibles para a compra por 550 $ e os participantes só precisan acceder a unha toma de parede estándar, unha boa wifi e unha forma de conectar a cámara ao seu edificio.

O obxectivo non é só localizar meteoritos en Nova Zelanda senón tamén reunir información valiosa sobre a formación e evolución do sistema solar. Estas rochas proporcionan información sobre as primeiras etapas do sistema solar e o seu desenvolvemento ao longo do tempo.

