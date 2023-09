A controversia que rodea a teoría da información integrada na ciencia da conciencia

A ciencia da conciencia é un campo desafiante debido ás súas complexidades filosóficas e aos seus limitados datos experimentais. En xuño, a Asociación para o Estudo Científico da Conciencia anunciou os resultados dun concurso experimental entre dúas teorías rivales: a teoría integrada da información e a teoría do espazo de traballo global. Non obstante, os resultados non foron concluíntes, o que levou a unha maior investigación destas teorías.

Non obstante, a situación deu un xiro sen precedentes en setembro cando un grupo de 124 científicos e filósofos da conciencia publicaron unha carta aberta que atacaba a teoría da información integrada como pseudociencia. Esta carta causou un gran alboroto na comunidade científica, suscitando preocupacións sobre posibles danos a longo prazo.

A teoría da información integrada, proposta polo neurocientífico italiano Giulio Tononi, suxire que a conciencia defínese pola cantidade de información integrada dentro dun sistema. A diferenza doutras teorías que buscan correlacións entre eventos na mente e o cerebro, a teoría da información integrada comeza con axiomas fenomenolóxicos e implica que mesmo os sistemas simples posúen certo grao de conciencia.

A carta aberta critica a teoría da información integrada por tres motivos principais. En primeiro lugar, afirma que a teoría recibiu máis atención mediática da que merece e non é unha teoría líder da conciencia. Non obstante, unha enquisa realizada entre científicos da conciencia mostrou que case o 50% dos enquisados ​​consideraba que a teoría era prometedora.

En segundo lugar, a carta expresa preocupacións sobre as implicacións éticas da teoría integrada da información. Estas implicacións van desde prácticas clínicas para pacientes con coma ata debates sobre a sensibilidade da IA, a regulación, a investigación con células nai, as probas con animais, as probas de organoides e o aborto. Non obstante, é importante ter en conta que todas as teorías da conciencia teñen potenciais implicacións éticas, e o impacto da teoría integrada da información pode non ser máis problemático que outras teorías principais.

Por último, a carta acusa a teoría integrada da información de ser pseudocientífica sen proporcionar unha definición clara de pseudociencia. Aínda que a teoría ten os seus críticos, é recoñecida como unha teoría significativa dentro da comunidade científica e obtivo o apoio de expertos na materia.

En conclusión, a controversia arredor da teoría integrada da información destaca os desacordos e divisións dentro da ciencia da conciencia. A pesar das críticas, a teoría segue chamando a atención e a investigación. A medida que o campo avanza, é fundamental participar en discusións abertas e respectuosas para avanzar na comprensión da conciencia.

Definicións:

1. Teoría da información integrada: unha teoría que suxire que a conciencia defínese pola cantidade de información integrada dentro dun sistema.

2. Teoría do espazo de traballo global: unha teoría rival da conciencia, que postula que a conciencia xorde da difusión global de información dentro do cerebro.

Fontes:

– [Fonte 1: artigo orixinal]

– [Fonte 2: Enquisa de científicos da conciencia]