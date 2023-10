Non hai esperanza de espertar o Moon Lander e Rover de Chandrayaan-3, di o científico espacial

Un destacado científico espacial afirmou que xa non hai ningunha esperanza de revivir o módulo de aterraxe lunar e rover Chandrayaan-3, o que indica un posible fin da terceira misión lunar da India. AS Kiran Kumar, ex-presidente de ISRO, confirmou que se había algunha posibilidade de renacemento, debería ter ocorrido a estas alturas. Os esforzos para establecer comunicación co módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan están en curso dende o 22 de setembro, pero ata agora non se recibiu ningún sinais. Non obstante, ISRO declarou que os intentos de contacto continuarán.

A misión Chandrayaan-3 fixo historia o 23 de agosto cando a India converteuse no primeiro país en aterrar preto do polo sur lunar e no cuarto do mundo en lograr un aterraxe suave na superficie lunar. O módulo de aterraxe e o rover puxéronse en modo de suspensión antes de que o sol se poña na lúa os días 2 e 4 de setembro, respectivamente, coa esperanza de que espertasen no seguinte amencer o 22 de setembro. Os obxectivos da misión, incluíndo a demostración dun aterraxe seguro e suave, a exploración do rover e os experimentos científicos in situ, conseguíronse con éxito.

Os funcionarios da ISRO expresaron a súa esperanza de que, se se restablecía a comunicación, proporcionase datos experimentais adicionais para unha investigación máis profunda da superficie da Lúa. O éxito da misión tamén inclúe a recollida de datos in situ da rexión do polo sur previamente inexplorada, que será valiosa para futuras misións. Aínda que se discutiron os plans para unha misión de devolución de mostras, non se proporcionou ningún prazo.

