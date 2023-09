Caribbean Box Jellyfish Aprende a evitar obstáculos

Os investigadores descubriron que as medusas de caixa do Caribe, a pesar do seu pequeno tamaño e carecer de cerebro, posúen a capacidade de aprender de sinais visuais e evitar nadar contra os obstáculos. Esta notable capacidade cognitiva, coñecida como "aprendizaxe asociativa", nunca antes se observou en animais cun sistema nervioso tan primitivo.

A medusa caixa do Caribe, que mide menos dun centímetro de tamaño, normalmente carece da capacidade intelectual para mostrar comportamentos complexos. Non obstante, este estudo revela que poden aprender e adaptar o seu comportamento en función do seu entorno.

Os investigadores compararon o rendemento da aprendizaxe asociativa da medusa co de animais máis avanzados, como as moscas da froita e os ratos, que posúen sistemas nerviosos máis desenvolvidos. Sorprendentemente, as medusas mostraron un nivel similar de capacidade cognitiva a pesar da súa sinxela estrutura neuronal.

A aprendizaxe asociativa implica formar asociacións entre un estímulo e un resultado determinado. Neste caso, as medusas aprenderon a asociar sinais visuais coa presenza de obstáculos. Ao percibir visualmente o seu entorno, as medusas poderían alterar os seus patróns de natación para evitar chocar coas barreiras.

O descubrimento desta capacidade cognitiva inesperada nas medusas caixa do Caribe non só amplía a nosa comprensión do seu comportamento, senón que tamén desafía as nocións preconcibidas sobre a relación entre a complexidade cerebral e as habilidades cognitivas. Serán necesarias máis investigacións para dilucidar os mecanismos subxacentes a este proceso de aprendizaxe nas medusas.

Fontes:

– [Artigo de investigación sobre as habilidades de aprendizaxe das medusas de caixa do Caribe]

– [Definición de aprendizaxe asociativa]

– [Definición de estrutura neural]

Nota: os URL foron eliminados