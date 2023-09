O equinoccio e as auroras boreais: unha exhibición espectacular

O equinoccio, que cae o 23 de setembro, podería ofrecer unha mellor oportunidade do habitual para presenciar a impresionante vista das auroras boreais, tamén coñecidas como aurora boreal. O campo magnético terrestre e a inclinación do planeta nese momento crean condicións favorables para a aparición deste espectáculo de luz natural. Aínda que nunca hai unha garantía definitiva de ver as auroras boreais, o equinoccio aumenta a probabilidade, en lugar de aseguralo.

Segundo David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, os mellores lugares de Irlanda para ver as auroras boreais son a costa norte de Irlanda do Norte e Mayo. Estas zonas son ideais debido ás súas vistas sen obstáculos ao océano Atlántico, xunto coa mínima contaminación lumínica das cidades e vilas. Non obstante, se os ceos están despexados, as auroras boreais poden verse desde calquera parte do país.

O fenómeno das auroras boreais comeza despois de que as erupcións solares, ou erupcións sobre o sol, liberan miles de millóns de toneladas de radiación ao espazo. Aproximadamente dous días despois de que se produzan estas erupcións solares, as partículas atómicas chocan contra a atmosfera terrestre. Algunhas destas partículas quedan atrapadas no campo magnético terrestre e son atraídas cara aos polos norte e sur. Cando estas partículas chocan cos átomos e moléculas da atmosfera, crean as cores vibrantes asociadas ás auroras boreais.

Para experimentar plenamente a aurora, é esencial estar lonxe das luces creadas polo home. Vivir nunha cidade ou cidade só ofrecerá unha vista das pantallas principais. O sol pasa por ciclos de actividade cada 11 anos, e debe alcanzar o seu pico en 2025, polo que os próximos anos son especialmente oportunos para ver as auroras boreais.

Astronomy Ireland ofrece un servizo de alerta de auroras, que publica predicións cada tarde sobre as condicións do ceo para a noite que vén, incluída a posibilidade de ver a aurora. As luces pódense observar a varias horas da noite, ás veces durante varias horas e ás veces só durante un breve período.

Aínda que os ceos nubrados poden dificultar a experiencia visual, as partículas do sol golpean a atmosfera moi por riba das nubes. Polo tanto, cando hai ceos despexados, as auroras boreais poden verse en todo o seu esplendor.