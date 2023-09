Científicos de Xapón observan isótopos de osíxeno superpesados

By

Científicos de Xapón fixeron un descubrimento significativo ao observar os isótopos de osíxeno superpesados ​​osíxeno-27 (27O) e osíxeno-28 (28O) por primeira vez. O equipo do Instituto Tecnolóxico de Tokio e RIKEN descubriron que o isótopo de osíxeno-28, que se pensaba que era especialmente estable, non era "dobre maxia" como se cría anteriormente. O descubrimento contribuirá a mellorar a nosa comprensión da estrutura nuclear e pode ter implicacións para a física das estrelas de neutróns.

Cando os físicos nucleares falan de números máxicos, refírense a unha situación na que os nucleóns dun átomo (protóns e neutróns) están dispostos de forma que o seu núcleo sexa inusualmente estable. É moi improbable que os átomos con números específicos de protóns ou neutróns, como 2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126 sufran perdas de enerxía debido á desintegración radioactiva.

O concepto de número máxico pódese explicar usando o modelo de capa nuclear. Os núcleos pódense considerar como cascas de varias capas, semellantes ás capas dunha cebola, tendo cada cuncha un certo número de "asentos" para neutróns ou protóns. Cando unha capa está chea de neutróns ou protóns, considérase "pechado". No caso do osíxeno-16 (16O), que ten oito protóns e oito neutróns, a primeira capa está chea de dous neutróns e a segunda está chea de seis neutróns, polo que é un núcleo "dobremente máxico".

O isótopo de osíxeno-28 era un candidato para o estado de dobre maxia xa que ten oito protóns e 20 neutróns, cos 20 neutróns distribuídos en tres capas. Non obstante, os investigadores descubriron que a brecha de enerxía entre os dous orbitais finais da capa de neutróns era débil, o que permitía a mestura entre as dúas capas. Esta erosión da cuncha non é común e foi inesperada para o 28O.

O descubrimento da falta de "maxia dobre" no osíxeno-28 é un desenvolvemento importante para a teoría nuclear. Mellorará a nosa comprensión dos isótopos con grandes proporcións de neutróns a protóns e axudará a avaliar interaccións nucleares descoñecidas, como as forzas de tres neutróns. Estes achados poden ter implicacións para estudar as propiedades das estrelas de neutróns.

