O cometa Nishimura recentemente descuberto será visible a próxima semana

Un cometa recentemente descuberto chamado o cometa Nishimura será visible mentres voa pola Terra a próxima semana. O fotógrafo espacial xaponés Hideo Nishimura observou por primeira vez o cometa a principios de agosto. Desde entón, aumentou o seu brillo mentres viaxa polo sistema solar interior nunha órbita arredor do sol. O cometa achegarase á Terra o martes, a 78 millóns de quilómetros. Tamén pasará preto do sol o 17 de setembro.

O cometa Nishimura completa unha órbita aproximadamente cada 430 a 440 anos. A última vez que pasou preto do sol foi ao redor do ano 1590. Non obstante, non se sabe se daquela era visible a simple vista. O cometa apenas brilla o suficiente para ser visible e moverase preto do horizonte, polo que se recomendan os prismáticos para a súa visualización. Os ceos escuros lonxe das luces da cidade proporcionan condicións óptimas.

Para os que están no hemisferio norte, recoméndase atopar unha visión clara do horizonte leste-nordeste aproximadamente media hora antes do crepúsculo da mañá. Canto máis preto estea o cometa do sol e do horizonte, máis difícil será velo. O cometa pasará entre a Terra e o Sol o mércores, e pode que non sexa visible no ceo nocturno a menos que sexa significativamente máis brillante do esperado.

Dada a proximidade do cometa co sol, existe a posibilidade de que a intensa calor o destrúa. Non obstante, os expertos esperan que sobreviva, xa que xa sobreviviu polo menos a unha aproximación previa ao sol. Se sobrevive, pasará ao lado máis afastado do sol da Terra a principios de outubro, e despois rexurdirá no ceo matinal do hemisferio sur en novembro.