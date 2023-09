O papel dunha nova célula nai na craneosinostose: un descubrimento innovador

Os investigadores de Weill Cornell Medicine identificaron un tipo de célula nai formadora de ósos previamente descoñecido que conduce á craneosinostose, a fusión prematura do cranio en bebés. A craneosinostose ocorre en aproximadamente un de cada 2,500 bebés e pode impedir o desenvolvemento do cerebro se non se trata cirurxicamente. Este estudo innovador, publicado en Nature, arroxa luz sobre a proliferación anormal dun tipo específico de células nai chamadas células nai DDR2+.

O equipo de investigadores examinou ratos cunha mutación común asociada á craneosinostose humana e descubriu que esta mutación desencadea a proliferación anormal de células nai DDR2+, o que orixina unha fusión prematura do cranio. Este descubrimento abre novas posibilidades para tratar a craneosinostose dirixindo e inhibindo esta actividade anormal das células nai.

Para investigar a conexión entre as células nai formadoras de ósos e a craneosinostose, os investigadores elaboraron ratos nos que as células nai CTSK+, previamente ligadas á craneosinostose, carecían dun dos xenes responsables da súa función. Ao contrario das súas expectativas, estas mutacións non activaron as células nai calvariais para fusionar as placas do cranio; en cambio, levaron ao esgotamento destas células nai nas suturas. A gravidade da fusión correlacionouse co esgotamento destas células nai CTSK+.

O coautor principal, o doutor Matt Greenblatt, subliña o potencial deste descubrimento ao afirmar: "Agora podemos comezar a pensar en tratar a craneosinostose non só con cirurxía, senón tamén bloqueando esta actividade anormal das células nai". O estudo plantexa a posibilidade de desenvolver novos tratamentos que aborden a causa raíz da craneosinostose, proporcionando esperanza aos bebés e ás familias afectadas por esta condición.

Nun estudo relacionado publicado en Nature en 2018, o mesmo equipo de investigación identificou un tipo diferente de células nai formadoras de ósos chamadas células nai CTSK+. Este descubrimento anterior motivou máis investigacións sobre o papel destas células nai na causa da craneosinostose. Este estudo recente baséase nos resultados das súas investigacións anteriores, afondando na nosa comprensión dos complexos mecanismos que subxacen a esta condición.

En xeral, este avance na comprensión da craneosinostose allana o camiño para o desenvolvemento de terapias dirixidas que poderían revolucionar o tratamento desta afección e mellorar os resultados dos bebés afectados.

