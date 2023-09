O papel das células nai anormais na craneosinostose

A craneosinostose é unha condición que implica a fusión prematura da parte superior do cranio nos bebés. Isto pode levar a un desenvolvemento anormal do cerebro se non se trata. Os investigadores de Weill Cornell Medicine realizaron un estudo preclínico para comprender mellor as causas subxacentes da craneosinostose.

O estudo, publicado na revista Nature, centrouse nunha das mutacións xenéticas máis comúns asociadas á craneosinostose. Os investigadores descubriron que esta mutación induce a proliferación anormal dun tipo de células nai formadoras de ósos previamente descoñecida chamadas células nai DDR2+. Estas células contribúen á fusión prematura do cranio.

Anteriormente, os investigadores descubriran outro tipo de células nai formadoras de ósos coñecidas como células nai CTSK+ na parte superior do cranio. Sospeitaban que estas células xogaban un papel na craneosinostose. Non obstante, neste estudo, os investigadores descubriron que a mutación xenética asociada á craneosinostose levou ao esgotamento das células nai CTSK+, en lugar da súa activación. Isto levounos a investigar o papel das células nai DDR2+.

Experimentos e análises posteriores revelaron que as células nai DDR2+ son responsables da fusión anormal de suturas. Estas células nai proliferan de forma anormal cando as células nai CTSK+, que normalmente suprimen a súa produción, morren debido á mutación xenética.

Os investigadores tamén examinaron mostras de tecido humano procedentes de cirurxías de craneosinostose e atoparon células nai DDR2+ e CTSK+ similares. Isto destaca a relevancia clínica dos seus descubrimentos en ratos.

Segundo os seus descubrimentos, os investigadores suxiren que a supresión da proliferación de células nai DDR2+ podería ser un tratamento potencial para a craneosinostose. As células nai CTSK+ logran esta supresión segregando unha proteína do factor de crecemento chamada IGF-1. Os investigadores especulan que imitar estes métodos podería axudar a previr a fusión anormal do cranio.

O estudo abre novas posibilidades para tratar a craneosinostose, reducindo potencialmente a necesidade de múltiples cirurxías. As investigacións futuras centraranse na identificación doutros tipos de células nai formadoras de ósos no cranio e na comprensión da complexidade desta afección.

