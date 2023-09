A nova tecnoloxía permite aos científicos visualizar as ondas sonoras e as imperfeccións dos cristais

Os investigadores fixeron un descubrimento innovador no campo da ciencia dos materiais ao desenvolver unha tecnoloxía que lles permite visualizar ondas sonoras e defectos microscópicos dentro dos cristais. Este avance innovador ten o potencial de salvar a brecha entre os movementos atómicos ultrarrápidos e os fenómenos macroscópicos.

O equipo de científicos da Universidade de Stanford, a Universidade Técnica de Dinamarca e o SLAC National Accelerator Laboratory deseñou un avanzado microscopio de raios X capaz de observar directamente as ondas sonoras a nivel da rede dentro dos cristais. Ao aproveitar esta tecnoloxía, os investigadores poden obter unha visión profunda das rápidas transformacións dos materiais e das súas características resultantes.

A estrutura atómica dos materiais cristalinos xoga un papel importante na determinación das súas propiedades e aplicacións. Comprender a presenza de defectos e desprazamentos atómicos dentro da rede cristalina é fundamental para comprender por que certos materiais se fan máis fortes ou fráxiles en condicións específicas.

Tradicionalmente, foi un reto estudar a dinámica destes defectos e distorsións en tempo real nas escalas adecuadas. Non obstante, este novo estudo aborda esta limitación de forma efectiva. Os investigadores xeraron ondas sonoras dentro dun cristal de diamante e utilizaron o microscopio de raios X para capturar as sutís distorsións dentro da estrutura reticular do cristal. Ao sincronizarse coas escalas de tempo naturais das vibracións a escala atómica, puideron observar as distorsións con gran detalle.

Para distinguir as desviacións causadas polas ondas sonoras e os defectos, os científicos colocaron estratexicamente unha lente de raios X especializada ao longo do feixe. Esta lente filtrou as partes prístinas do cristal e centrou as observacións en áreas onde había alteracións estruturais.

Este desenvolvemento innovador ofrece un método non invasivo e de alta resolución para observar transformacións de materiais rápidas. Anteriormente, a investigación neste ámbito víñase obstaculizada pola falta de ferramentas capaces de captar estes cambios rápidos. A capacidade de visualizar e comprender estas transformacións ten implicacións en varios campos, incluíndo a ciencia dos materiais, a física, a xeoloxía e a fabricación.

Ao obter información sobre os cambios a nivel atómico que preceden a eventos macroscópicos, os investigadores poden mellorar a súa comprensión de fenómenos como a propagación da calor e a dinámica das ondas sonoras. Esta nova tecnoloxía abre posibilidades para estudar eventos raros causados ​​por defectos e estímulos localizados dentro dos cristais, arroxando luz sobre os eventos instigadores que conducen a transformacións de fase a maior escala, fusión e reaccións químicas.

O traballo de investigación que detalla este traballo pioneiro, titulado "Imaxe en tempo real de ondas acústicas en materiais a granel con microscopía de raios X", publicouse nos Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fontes:

– Actas da Academia Nacional de Ciencias

– SLAC Laboratorio Nacional de Aceleración