Presentando a conexión: entendendo os sinais de todo o cerebro con Facemap

Os científicos levan moito tempo intrigados polo movemento constante dos ratos, desde os seus bigotes ata os seus narices. Do mesmo xeito, as neuronas do cerebro permanecen activas mesmo en ausencia de estímulos externos ou dunha tarefa específica. Estas accións espontáneas conducen á activación de neuronas en varias rexións do cerebro, dándonos información sobre as actividades momento a momento destes animais. Non obstante, a verdadeira utilización destes sinais xeneralizados dentro do cerebro segue sendo un misterio.

Afortunadamente, unha ferramenta innovadora chamada Facemap está a arroxar nova luz sobre como o cerebro interpreta e utiliza estes sinais xerados por comportamentos espontáneos. Facemap usa redes neuronais profundas para establecer unha conexión entre os movementos dos ollos, os bigotes, o nariz e a boca dun rato e a actividade neuronal dentro do cerebro. Ao combinar un rastreador de puntos clave e un codificador de rede neuronal profunda, este marco ofrece información valiosa sobre a actividade neuronal.

Unha publicación recente en Nature Neuroscience presenta Facemap como un marco para modelar a actividade neuronal baseado no seguimento orofacial. Atika Syeda, estudante de posgrao que traballa baixo a dirección de Carsen Stringer, PhD, líder do grupo no HHMI Janelia Research Campus, explicou que o obxectivo é descubrir e comprender os comportamentos representados nas diferentes rexións do cerebro. Como se poden rastrexar estes movementos e asociarse con sinais neuronais?

Anteriormente, o equipo dirixido por Stringer descubrira que a actividade aparentemente aleatoria en diferentes áreas do cerebro dos ratos estaba, de feito, dirixida por comportamentos espontáneos. Non obstante, descifrar como o cerebro utiliza esta información seguía sendo un desafío. Un paso crítico para responder a esta pregunta implicou comprender os movementos que provocan esta actividade e comprender a representación exacta dentro das rexións do cerebro.

Para abordar esta brecha no coñecemento, o equipo de investigación analizou meticulosamente 2,400 fotogramas de vídeo de caras de rato e clasificou distintos puntos correspondentes a varios movementos faciais asociados a comportamentos espontáneos. En concreto, centráronse en 13 puntos clave que representan comportamentos individuais como bater, asearse e lamer.

A través do desenvolvemento de modelos baseados en redes neuronais, o equipo recoñeceu con éxito estes puntos clave nos vídeos da cara do rato. Ademais, estableceron correlacións entre estes movementos faciais e a actividade neuronal utilizando outro modelo baseado en redes neuronais profundas. O resultado? Facemap, que permite aos investigadores testemuñar como os comportamentos espontáneos dun rato inflúen directamente na actividade neuronal en rexións específicas do cerebro.

Facemap ofrece melloras significativas con respecto aos métodos anteriores, proporcionando unha precisión mellorada e un seguimento máis rápido dos movementos orofaciais e dos comportamentos dos ratos. Notablemente, foi deseñado para rastrexar as caras do rato e foi sometido a un amplo adestramento previo, o que lle permite rastrexar con precisión unha ampla gama de movementos do rato. En comparación cos métodos anteriores, esta poderosa ferramenta pode predecir o dobre de actividade neuronal nos ratos.

A mellor parte? Facemap é accesible para todos os investigadores, xa que está facilmente dispoñible e fácil de usar. Desde o seu lanzamento o ano pasado, numerosos científicos de todo o mundo xa descargaron a ferramenta e recolleron os beneficios. Facemap simplifica os procesos de investigación, permitindo aos investigadores obter resultados no mesmo día.

En conclusión, Facemap está a revolucionar a nosa comprensión da intrincada relación entre os comportamentos espontáneos e a actividade cerebral. Ao aproveitar o poder das redes neuronais profundas e do seguimento orofacial, os investigadores poden afondar máis no complexo funcionamento do cerebro. Esta innovadora ferramenta abre novas vías para explorar a representación neuronal dos comportamentos e abre o camiño para novos descubrimentos en neurociencia.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que é Facemap?

Facemap é unha ferramenta que utiliza redes neuronais profundas para relacionar os movementos dos ollos, os bigotes, o nariz e a boca dun rato coa actividade neuronal do cerebro. Ofrece información sobre como os comportamentos espontáneos impulsan os sinais neuronais en varias rexións do cerebro.

P: Como funciona Facemap?

Facemap consiste nun rastreador de puntos clave e un codificador de rede neuronal profunda. Analiza cadros de vídeo das caras do rato para identificar puntos faciais clave que representan diferentes comportamentos. Estes puntos clave correlacionan entón coa actividade neuronal, o que permite aos investigadores comprender a conexión entre os movementos espontáneos e os sinais de todo o cerebro.

P: Cales son os principais beneficios de Facemap?

Facemap ofrece unha precisión e velocidade melloradas no seguimento dos movementos orofaciais e dos comportamentos dos ratos en comparación cos métodos anteriores. Predí o dobre de actividade neuronal e está deseñado especificamente para rastrexar as caras dos ratos, polo que é unha ferramenta valiosa para os investigadores do campo da neurociencia.

P: Que tan accesible é Facemap?

Facemap está dispoñible gratuitamente e é fácil de usar. Os investigadores de todo o mundo poden descargar a ferramenta e obter resultados o mesmo día. A súa accesibilidade e facilidade de uso simplifican o proceso de investigación e facilitan investigacións posteriores sobre a actividade cerebral asociada a condutas espontáneas.