O estudo revela que as rochas son unha fonte importante de dióxido de carbono atmosférico

Un estudo recente publicado na revista científica Nature presenta un sorprendente descubrimento sobre a contribución das rochas aos niveis de dióxido de carbono (CO2) atmosférico. O estudo suxire que o proceso de meteorización natural das rochas pode liberar cantidades significativas de CO2 á atmosfera, rivalizando potencialmente coas emisións dos volcáns. Este descubrimento desafía a nosa comprensión actual do ciclo do carbono e ten implicacións para a modelización do cambio climático.

Aínda que a idea de almacenar o exceso de carbono nas rochas como estratexia para mitigar o cambio climático chamou a atención, non é unha solución sinxela. As rochas poden actuar como sumidoiros de carbono cando certos minerais absorben CO2 durante a meteorización química, contrarrestando as emisións dos volcáns. Non obstante, o estudo identifica outro proceso no que as rochas, en particular aquelas que se lanzan á superficie terrestre durante os eventos de construción de montañas, poden liberar CO2.

Esta liberación de CO2 prodúcese cando as rochas antigas do fondo mariño que conteñen carbono orgánico de organismos falecidos hai moito tempo están expostas ao osíxeno e á auga ao chegar á superficie terrestre. O carbono reacciona co osíxeno, polo que se libera CO2 á atmosfera. En lugar de ser sumidoiros de carbono, estas rochas meteorolóxicas convértense en fontes de CO2.

Os investigadores utilizaron un elemento trazador chamado renio para cuantificar este fenómeno. Descubriron que a meteorización natural das rochas dos materiais de silicato libera aproximadamente 68 megatoneladas de CO2 ao ano, o que equivale ás emisións de quentar e refrixerar edificios durante condicións meteorolóxicas extremas nos EE. UU. en 2022. Aínda que isto é unhas 100 veces menos que o CO2 humano actual. emisións derivadas da queima de combustibles fósiles, é similar á cantidade de CO2 liberada polos volcáns a nivel mundial, polo que é un factor importante no ciclo natural do carbono da Terra.

O estudo suxire que estes eventos de liberación de carbono derivados da meteorización das rochas poden ter variado ao longo da historia da Terra e poden ter influído no clima global durante os períodos de formación das montañas. Os investigadores tamén están investigando como os cambios climáticos causados ​​polo home e o aumento da erosión poderían levar a un aumento desta fuga natural de CO2 no próximo século.

Comprender estes fluxos naturais de CO2 da meteorización das rochas axudará aos científicos a prever mellor o orzamento de carbono e mellorar a previsión do cambio climático. Esta investigación proporciona información sobre a complexa interacción entre as rochas, o dióxido de carbono e o sistema climático da Terra.

