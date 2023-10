A aparición abrupta de diversos filos animais durante a explosión do Cámbrico supuxo durante moito tempo un desafío para a evolución darwiniana. Segundo esta teoría, as novidades biolóxicas complexas deberían ter xurdido gradualmente ao longo do tempo, con numerosas formas intermedias. Porén, non se atoparon fósiles de transición nos estratos precámbricos finais que precederon á explosión do Cámbrico. O período Ediacarense, que abarca o final do Precámbrico, contén macrofósiles complexos, pero a súa relación cos filamentos animais posteriores do Cámbrico segue sendo controvertida.

O propio Charles Darwin recoñeceu isto como unha grave obxección á súa teoría, sinalando a falta de rexistros dos vastos períodos primixenios anteriores ao estrato cámbrico. A explicación máis común para esta ausencia é a incompletitude do rexistro fósil, o que suxire que os antepasados ​​animais debían existir pero que non se conservaron facilmente debido ao seu pequeno tamaño e ao seu corpo brando. Non obstante, esta hipótese do artefacto foi refutada polos descubrimentos recentes de localidades fósiles de Ediacar que poderían permitir a preservación de pequenos precursores de animais de corpo brando. En cambio, estas localidades só produciron algas fósiles e algúns organismos problemáticos.

Un estudo recente publicado en Trends in Ecology and Evolution engade máis probas contra a hipótese do artefacto. Os paleontólogos dirixidos por Derek Briggs compararon os procesos de fosilización e a xeoloxía dos estratos precámbricos e cámbricos e atoparon unha ausencia total de animais nas capas precámbricas adecuadas para a súa conservación. Eles suxiren unha limitación máxima suave na antigüidade animal hai 789 millóns de anos. As condicións do tipo Burgess Shale, que se propuxeron como o ambiente propicio para a preservación temperá dos animais, non se asociaron con biotas fósiles que datan de hai 789 millóns de anos ou máis.

Os autores do estudo implican que unha brecha crioxeniana en biotas excepcionalmente conservadas pode explicar a aparición brusca dos animais máis adiante. Non obstante, esta interpretación parece pasar por alto evidencias contradictorias, incluíndo a ausencia de metazoos ou animais bilaterianos non controvertidos durante este tempo. Ademais, outros estudos puxeron a máxima limitación para os primeiros animais a unha idade aínda máis nova, máis preto do inicio do Cámbrico.

Estes achados desafían os supostos gradualistas da evolución darwiniana e contradín a datación suxerida polos estudos do reloxo molecular. É importante que os biólogos evolucionistas recoñezan e aborden as discrepancias significativas entre os datos empíricos e as predicións fundamentais da súa teoría.