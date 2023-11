Recentemente desenvolveuse un descubrimento fascinante no campo da paleontoloxía, que arroxa luz sobre un antigo habitante dos mares. A través dunha minuciosa análise de ósos antigos, os investigadores descubriron unha nova especie de lagarto mariño que no seu día percorreu os océanos xunto aos dinosauros. Esta criatura acuática carnívora, chamada Jǫrmungandr walhallaensis, crese que existiu hai aproximadamente 80 millóns de anos, durante o período Cretácico Superior.

A designación de Jǫrmungandr walhallaensis inspírase no reino da mitoloxía nórdica, onde Jormungandr era unha serpe mariña lendaria. Non obstante, este lagarto mariño era moito máis que unha criatura mítica. O seu enorme tamaño, estimado que alcanza os 24 pés de lonxitude, supera ao do seu homólogo contemporáneo, o gran tiburón branco.

Revelando características que mesturan elementos de lagartos e serpes, o Jǫrmungandr walhallaensis engade unha nova dimensión á comprensión dos mosasaurios, un grupo de réptiles mariños extintos. Estes réptiles antigos existían como unha especie de transición entre dúas liñaxes réptiles, proporcionando un eslabón perdido no crebacabezas evolutivo.

Os restos fosilizados de Jǫrmungandr walhallaensis foron descubertos fortuitamente en 2015 na cidade de Walhalla, Dakota do Norte. Non obstante, foi só mediante un recente exame exhaustivo que se confirmou a súa clasificación como nova especie. Os resultados foron publicados no estimado Bulletin of the American Museum of Natural History.

Descrito como unha criatura que se asemella a un dragón acuático escalado, Jǫrmungandr walhallaensis posuía aletas, unha cola semellante a unha quenlla e, curiosamente, o que os investigadores chaman cariñosamente como "cellas enfadadas". Amelia Zietlow, autora principal do estudo, compara esta enigmática criatura cun colosal dragón de Komodo, marabillando coa súa adaptación única a un estilo de vida mariño.

Sen dúbida, a revelación de Jǫrmungandr walhallaensis proporciona información valiosa sobre o período xeolóxico pouco entendido dos Estados Unidos. Clint Boyd, coautor do estudo, subliña a importancia de ampliar o noso coñecemento da liña temporal xeográfica e temporal, o que nos permite desvelar os misterios que rodean a estas fascinantes especies antigas.

