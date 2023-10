Unha viaxe ao asteroide 16 Psyche: explorando o nacemento do sistema solar

Unha fotografía astronómica recente captou a atención de científicos e entusiastas do espazo por igual. A imaxe mostra unha pequena colección de grava contida nun recipiente metálico, pero o que a fai extraordinaria é que esta grava se orixina nun asteroide. Como restos de material primixenio do nacemento do Sistema Solar, esta mostra ten un valor científico significativo. Agora, unha nova nave espacial está embarcando nunha misión para explorar outro asteroide, coñecido como 16 Psyche, que consta principalmente de ferro e metais relacionados.

A formación do Sistema Solar foi un proceso dramático e complexo. As partículas de po dentro da nube que deron a luz ao Sol e aos planetas comezaron a unirse, formando grumos. Estes bultos ás veces crecían uníndose a outros bultos, pero as colisións a altas velocidades tamén fixeron que se separasen en grava e po. As colisións ocasionais implicaban corpos máis grandes, como cando se estaba formando a Terra e foi alcanzada por un obxecto do tamaño de Marte. Os restos desta colisión levaron finalmente á creación tanto da Terra como da Lúa.

Cando o material chocou contra un corpo celeste en crecemento, a enorme cantidade de enerxía xerada liberaba grandes cantidades de calor. Isto deu lugar a unha esfera de rocha fundida, que se arrefriou gradualmente ao longo de miles de millóns de anos. Aínda a día de hoxe, o núcleo da Terra permanece quente e parcialmente fundido. Parte desta calor orixínase da formación do planeta, mentres que o resto procede da desintegración dos elementos radioactivos. O po que moldeou os planetas estaba composto por varios minerais de rochas, xeo, ferro, níquel e metais relacionados, xunto con restos de elementos pesados, incluídos os radioactivos.

A presenza de ferro e os seus parentes nas nubes de po cósmica é unha consecuencia da produción de enerxía dentro das estrelas. Estes elementos son o punto final das reaccións de fusión nas estrelas, que requiren unha inmensa cantidade de enerxía para producir calquera cousa máis alá delas. En consecuencia, cando as estrelas colapsan e explotan, liberan ferro e outros elementos pesados ​​no universo. Este proceso dá lugar á formación de elementos máis pesados ​​como ouro, prata, chumbo e varios isótopos radioactivos.

A medida que se forma un novo planeta, a mestura de materiais fundidos non se combina facilmente. Os minerais máis lixeiros, como o silicio e o aluminio, soben á superficie do planeta, mentres que o ferro, o magnesio e os metais relacionados máis pesados ​​afúndense cara ao medio. No caso dunha colisión destrutiva con outro planeta, é posible que o núcleo metálico sobreviva e se converta nun asteroide. Tal asteroide consistiría principalmente en níquel e ferro, xunto con pequenas cantidades doutros elementos pesados.

Hai dúas razóns importantes polas que é de interese estudar un asteroide de níquel/ferro como 16 Psyche. En primeiro lugar, ofrece unha mostra accesible do núcleo inalcanzable da Terra, ofrecendo información valiosa sobre a formación do noso mundo e doutros planetas rochosos. En segundo lugar, a medida que os humanos se aventuran a establecer bases na Lúa e outros corpos celestes, ter recursos esenciais dispoñibles tórnase crucial. Aínda que a auga está moi dispoñible no espazo, os materiais de construción como o aceiro son pesados ​​e complicados de transportar desde a Terra. Polo tanto, atopar estes recursos no lugar simplificaría significativamente as futuras misións espaciais e reduciría os custos.

Afondando na composición e as características de asteroides como 16 Psyche, os científicos están a desvelar os segredos do nacemento do Sistema Solar e allanando o camiño para futuros esforzos de exploración espacial e colonización.

Fontes:

– Ken Tapping, astrónomo do Dominion Radio Astrophysical Observatory en Penticton.