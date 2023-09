Un novo estudo revela información sobre a herdanza materna do ADN mitocondrial

Un estudo recente publicado na revista Nature Genetics arroxa luz sobre o principio científico fundamental de que o ADN mitocondrial (ADNmt) é transmitido exclusivamente pola nai. Anteriormente, críase que o ADNmt paterno era eliminado despois da fertilización, pero este estudo descubriu que os espermatozoides maduros carecen de ADNmt intacto.

Os investigadores da Oregon Health & Science University e outras institucións descubriron que, aínda que os espermatozoides levan un pequeno número de mitocondrias, non conteñen ADNmt. O esperma tamén carecía dunha proteína esencial para o mantemento do ADNmt, coñecida como factor de transcrición mitocondrial A (TFAM).

A razón pola que non se lles permite aos espermatozoides contribuír ao ADNmt segue sen estar clara, pero unha teoría é que os espermatozoides usan unha cantidade significativa de enerxía mitocondrial durante a fecundación, o que podería levar á acumulación de mutacións no ADNmt. Pola contra, os ovos en desenvolvemento coñecidos como ovocitos obteñen principalmente enerxía das células circundantes, mantendo así o ADNmt relativamente prístino.

O estudo subliña a importancia da contribución do ADNmt materno para conferir unha vantaxe evolutiva ao limitar o risco de mutacións do ADNmt que causan enfermidades na descendencia. As mutacións no ADNmt poden levar a trastornos potencialmente mortais en órganos con alta demanda de enerxía.

Para abordar a transmisión de trastornos coñecidos do ADNmt, o autor correspondente do estudo, Shoukhrat Mitalipov, foi pioneiro nun método chamado terapia de substitución mitocondrial. Esta técnica substitúe o ADNmt mutante por ADNmt saudable de óvulos de doadora mediante a fecundación in vitro.

Aínda que os ensaios clínicos que usan este procedemento foron limitados nos Estados Unidos, estanse a realizar no exterior para previr enfermidades e tratar a infertilidade.

Os investigadores cren que comprender o papel do TFAM durante a maduración e fertilización dos espermatozoides podería ser a clave para tratar certos trastornos da infertilidade e mellorar a eficiencia das tecnoloxías de reprodución asistida.

Este estudo proporciona información valiosa sobre o mecanismo da herdanza materna do ADNmt e as súas implicacións para a fertilidade humana e a terapia con células xerminais.

fonte:

Le, W., et al. (2023) Bases moleculares para a herdanza materna do ADN mitocondrial humano. Xenética da Natureza. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.