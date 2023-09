O descubrimento en Australia Occidental pode levar a novos depósitos de diamantes rosas

Os investigadores que estudan o depósito de diamantes Argyle en Australia Occidental fixeron un descubrimento importante que podería descubrir novos depósitos de diamantes rosas moi demandados, segundo un estudo publicado na revista Nature Communications. A mina de diamantes Argyle, que agora está pechada, foi a fonte do 90% das pedras preciosas de cores do mundo. Os diamantes rosas da máis alta calidade poden conseguir decenas de millóns de dólares.

Usando láseres para analizar minerais e rochas extraídas do depósito de Argyle, os investigadores descubriron que o sitio onde se formaron os diamantes rosas está asociado coa ruptura dun antigo supercontinente chamado Nuna, que ocorreu hai aproximadamente 1.3 millóns de anos. A zona onde se atopa a mina experimentou un estiramento durante esta ruptura, creando ocos na codia terrestre que permitiron que o magma viaxa á superficie, levando consigo os diamantes rosas.

Tradicionalmente, os depósitos de diamantes atópanse dentro de rochas volcánicas no medio dos antigos continentes. Non obstante, para que os diamantes presenten cor rosa ou vermella, deben sufrir forzas intensas debido ao choque das placas tectónicas, que alteran as súas estruturas cristalinas. A colisión de Australia Occidental e Australia do Norte fai uns 1.8 millóns de anos deu lugar á transformación de diamantes incoloros en diamantes rosas moi por debaixo da codia terrestre.

O equipo de investigación descubriu que os depósitos de Argyle teñen 1.3 millóns de anos, o que indica que se formaron durante a ruptura do supercontinente Nuna. O estudo suxire que as unións dos antigos continentes, formadas durante a ruptura dos supercontinentes, poden xogar un papel crucial na formación de depósitos de diamantes rosas. Este achado podería guiar os esforzos de exploración na busca de novos volcáns con diamantes rosas, que poderían levar ao descubrimento de depósitos similares en Australia e noutras partes do mundo.

En resumo, os investigadores que estudan o depósito de diamantes Argyle de Australia Occidental identificaron as condicións xeolóxicas necesarias para a formación de diamantes rosas. A ruptura do antigo supercontinente Nuna creou fendas na codia terrestre, permitindo que o magma levase diamantes rosas á superficie. O descubrimento suxire que as unións dos antigos continentes poden ser a clave para atopar novos depósitos de diamantes rosas.