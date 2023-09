Pink Diamond Discovery ofrece información sobre o proceso de formación

Os investigadores que estudan o depósito de diamantes Argyle de Australia Occidental obtiveron novos coñecementos sobre a formación de diamantes rosas e outras variedades de cores, segundo un estudo publicado na revista Nature Communications. A mina de Argyle, que representou o 90% dos diamantes rosas do mundo, está agora pechada, o que fai que estas xoias sexan aínda máis raras e valiosas. Os diamantes rosas pulidos da máis alta calidade poden alcanzar prezos de decenas de millóns de dólares.

O estudo centrouse na comprensión das condicións xeolóxicas necesarias para a formación dos diamantes rosas. Ao analizar mostras da mina Argyle, os científicos puideron identificar as condicións específicas necesarias para que se desenvolvan estas xoias raras. Este coñecemento podería levar potencialmente ao descubrimento de novos depósitos de diamantes rosas noutras áreas.

Os diamantes rosas fórmanse baixo presión extrema e altas temperaturas no fondo do manto terrestre. Están compostos de carbono puro, igual que os diamantes brancos, pero a súa cor única provén da presenza dunha estrutura atómica rara que absorbe a luz verde. O proceso exacto de como os diamantes rosas adquiren a súa cor aínda é en gran parte un misterio, pero esta investigación recente achega aos científicos a desvelar o enigma.

A mina de Argyle, coas súas vastas reservas de diamantes rosas, foi unha fonte importante destas valiosas pedras preciosas durante varias décadas. O seu peche en novembro de 2020 marcou o final dunha era para a industria do diamante, aumentando a conveniencia e o valor dos diamantes rosas existentes.

Aínda que o estudo ofrece información importante sobre o proceso de formación dos diamantes rosas, é necesario realizar máis investigacións para comprender plenamente as condicións necesarias para a súa creación. Non obstante, este descubrimento trae novas esperanzas para o futuro descubrimento de depósitos de diamantes rosas noutros lugares do mundo.

