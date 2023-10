Unha nova investigación revela que as bacterias mariñas perderon flaxelos e outros trazos ao regresar ao océano

By

Un estudo recente realizado polo Instituto de Genoma Conxunto do Departamento de Enerxía dos Estados Unidos, en colaboración con investigadores da Universidade de Nevada, Las Vegas, descubriu descubrimentos sorprendentes sobre bacterias do filo Chloroflexota. Descubriuse que estas bacterias, coñecidas pola súa capacidade para descompoñer os contaminantes e reciclar carbono, tiñan flaxelos nas augas termais, pero perderon esta característica cando evolucionaron para habitar ambientes mariños hai centos de millóns de anos.

Os investigadores centráronse especificamente nunha clase dentro da Chloroflexota chamada Dehalococcoidia, que ten a capacidade de degradar os produtos químicos nocivos que se atopan en pesticidas e refrixerantes. A través da secuenciación do xenoma e da metaxenómica, descubriron que os Dehalococcoidia que habitaban en augas termais posuían flaxelos, unha característica que non se coñecía anteriormente en Chloroflexota. Pola contra, os seus homólogos que viven no océano carecían de flaxelos, o que suxire que estas estruturas se perderon durante a adaptación evolutiva aos ambientes mariños.

O estudo tamén revelou outros trazos sorprendentes na fonte termal Dehalococcoidia. Algúns destes trazos desapareceran nas bacterias que evolucionaran para vivir no océano, mentres que quedaban restos doutros trazos. Por exemplo, tanto as fontes termais como os Dehalococcoidia que viven no océano mostraron unha perda de paredes celulares e un patrón complexo de evolución para os xenes relacionados coa alimentación de compostos vexetais. Isto suxire que estas bacterias probablemente dependen da cooperación con outros microorganismos da súa comunidade para romper o material vexetal.

Ademais, os investigadores descubriron que a fonte termal Dehalococcoidia tiña encimas para sintetizar ou degradar hormonas vexetais, o que indica que as súas contrapartes terrestres poden ter a capacidade de manipular o crecemento das plantas.

Comprender a historia evolutiva e as características únicas das bacterias Chloroflexota podería ter importantes implicacións para a enxeñaría de microorganismos para aplicacións como a produción de biocombustibles. Ao aproveitar as súas diversas capacidades metabólicas, os científicos poden desenvolver procesos máis sostibles e eficientes en varias industrias.

Outros estudos sobre estas bacterias poderían arroxar luz sobre o uso potencial dos procesos microbianos na produción de biocombustibles e outras aplicacións sostibles.

Fonte: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia con trazos pouco comúns arroxan luz sobre un pasado inesperado, The ISME Journal (2023).