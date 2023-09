Explorando os ciclos autocatalíticos: cara a comprender as orixes da vida

A autocatálise xoga un papel crucial na replicación e na sustentabilidade da vida. Un equipo de científicos da Universidade de Wisconsin-Madison levou a cabo un estudo para comprender os principios fundamentais que subxacen na autocatálise e as súas posibles implicacións para a busca de vida máis aló da Terra.

A autocatálise refírese a unha reacción química na que o produto da reacción actúa como catalizador para a mesma reacción. Noutras palabras, a reacción é autosustentable e autopromoción. Os investigadores centráronse especificamente nunha clase de ciclos autocatalíticos chamados Ciclos autocatalíticos baseados en proporción (CompAC).

Os investigadores definen primeiro o concepto de comproporción nos CompAC. A proporción implica a reacción entre unha forma oxidada dun elemento ou composto, denotada como MHI, e unha forma reducida, denotada como MLo, que orixina a formación de dous MMed de estado intermedio e os produtos de refugallo asociados, denominados XComp,M. A estequiometría desta reacción pode variar e, nalgúns casos, tamén poden estar implicadas especies de alimentos adicionais.

A continuación, o equipo explora dous procesos auxiliares que poden ocorrer nos CompAC: os procesos auxiliares oxidativos e redutivos. O proceso oxidativo usa un oxidante para converter MMed en MHI, o que leva á formación dun CompAC oxidativo. Por outra banda, o proceso redutivo implica un redutor que reduce MMed a MLo, formando un CompAC redutor.

Para comprender mellor estes ciclos, os investigadores codificaron por cores varios compoñentes. Subliñan os autocatalizadores, que xogan un papel fundamental nos ciclos. Os estados intermedios M destácanse en vermello, vermello e dourado para representar os seus estados máis oxidado, intermedio e máis reducido, respectivamente. O oxidante e o redutor, implicados nos procesos auxiliares, destácanse en azul e verde, respectivamente.

Comprender os principios dos ciclos autocatalíticos non só arroxa luz sobre a complexidade da vida na Terra, senón que tamén proporciona información valiosa sobre as condicións potenciais necesarias para que a vida emerxa noutros lugares do universo. Ao identificar as condicións máis probables para a autocatálise, os científicos poden centrar a súa busca de vida en planetas que presentan características similares e potencial para reaccións químicas autosuficientes.

Esta investigación contribúe á exploración en curso das orixes da vida e da posibilidade de atopar formas de vida extraterrestres. Ao ampliar o noso coñecemento dos principios fundamentais que subxacen na replicación e a sustentabilidade da vida, achegámonos un paso máis a desvelar os misterios do universo.

