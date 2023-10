Novo libro de receitas de guías de receitas químicas Busca vida extraterrestre

By

Os científicos elaboraron unha lista completa de receitas químicas que teñen o potencial de formar vida, que poden guiar a busca de vida en exoplanetas distantes. Estas receitas implican combinacións de moléculas de toda a táboa periódica e xeran patróns de reaccións de autorreprodución coñecidas como reaccións autocatalíticas.

As reaccións autocatalíticas favorecen a repetición da mesma reacción e considéranse cruciais para manter a vida. Os investigadores identificaron 270 combinacións de moléculas que teñen o potencial de autocatálise sostida. Estas receitas poden axudar aos científicos a simular as condicións observadas en exoplanetas distantes e a investigar o potencial de vida.

Aínda que quizais nunca sexa posible saber con certeza como se orixinou a vida na Terra, os investigadores cren que ao recrear as condicións planetarias nun tubo de ensaio, poden comprender en primeiro lugar a dinámica do sustento da vida. Usando a lista de receitas recentemente publicada, os científicos poden investigar o potencial de vida nos exoplanetas simulando as condicións observadas nestes mundos distantes.

A investigación tamén ten implicacións para filtrar exoplanetas onde pode non existir vida. Ao comprender o tipo de reaccións químicas que teñen lugar nun ambiente abiótico ou prebiótico, os científicos poden identificar con máis facilidade as biofirmas falsas positivas. Este coñecemento axudará a limitar a busca de exoplanetas habitables e a centrar os esforzos nos que teñen o maior potencial para albergar vida.

En xeral, este completo libro de receitas químicas ofrece información valiosa sobre as bioquímicas potenciais que poderían existir máis aló da Terra. Abre novas vías para a exploración da vida no universo e mellora a nosa comprensión das condicións necesarias para que emerxa a vida.

