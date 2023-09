O novo modelo revela o movemento de cilios sincronizado impulsado polas rexións fronteirizas

Un estudo recente realizado por científicos do MPI-DS descubriu un patrón organizativo común compartido por varios sistemas, incluíndo a multitude nun estadio de fútbol, ​​as patas dun ciempiés e os cilios dos nosos pulmóns.

A coordinación do batido dos cilios é esencial para o seu movemento sincronizado. A diferenza das accións coordinadas dos afeccionados ao fútbol ou do sistema nervioso central que controla as pernas dun ciempiés, os cilios carecen dun sistema de control centralizado. Non obstante, dependen de interaccións non recíprocas e da influencia das rexións fronteirizas para lograr a sincronización.

Os investigadores destacaron o papel crucial das rexións fronteirizas na coordinación dos cilios. Cando os cilios baten xuntos, sincronízanse batendo lixeiramente antes dos seus veciños dun lado e un pouco despois dos seus veciños do outro, creando un patrón ondulado. Esta sincronización é iniciada polas rexións limítrofes e facilitada polo fluído que rodea os cilios.

Curiosamente, os cilios preto uns dos outros non exercen a mesma forza uns sobre os outros. Dependendo da súa posición, un cilio pode verse máis afectado polo seu veciño que viceversa. Este fenómeno, especialmente nos sistemas de cilios densamente empaquetados, leva a un patrón dirixido e non recíproco que forma unha onda.

As rexións fronteirizas actúan como marcapasos, arrastrando outros cilios en cascada. Esta observación desafía modelos anteriores que supoñían límites que perturbaban a orde.

Este novo modelo ofrece información sobre a autoorganización da materia viva e destaca a importancia das propiedades da superficie para comprender os mecanismos de sincronización. Os achados salvan a brecha entre as escalas microscópica e macroscópica, revelando sorprendentes semellanzas nos principios organizativos.

En xeral, este estudo arroxa luz sobre o patrón de bateo coordinado dos cilios e o papel que desempeñan as rexións fronteirizas para impulsar o seu movemento sincronizado.

