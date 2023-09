Microcombs: liberando o potencial dos láseres de alto rendemento

Os investigadores da Universidade de Tecnoloxía de Chalmers en Suecia lograron un importante avance no desenvolvemento de micropeites, facéndoos dez veces máis eficientes e abrindo a porta a novos descubrimentos na exploración espacial e na saúde. Os micropeites, que son esencialmente regras feitas de luz, teñen o potencial de revolucionar varios campos debido á súa capacidade para medir frecuencias con precisión.

Un micropeite funciona mediante un láser para enviar fotóns que circulan dentro dun microresonador, dividindo a luz nunha ampla gama de frecuencias. Estas frecuencias sitúanse entre si, creando un novo tipo de fonte de luz con múltiples frecuencias ao unísono, semellante aos láseres.

As aplicacións dos micropeites son amplas, que van desde a calibración de instrumentos empregados na busca de exoplanetas ata o seguimento da saúde mediante a análise de mostras de alento. Non obstante, os micropeites anteriores enfrontáronse a limitacións en termos de eficiencia, o que lles impedía realizar todo o seu potencial.

Os investigadores da Universidade de Chalmers superaron esta limitación desenvolvendo un método que aumenta dez veces a potencia do láser do micropeite e aumenta a súa eficiencia de arredor do 1 por cento a máis do 50 por cento. Este método implica o uso de dous microresonadores, que traballan xuntos para mellorar o rendemento do micropeite.

Este avance é significativo porque achega a tecnoloxía láser de alto rendemento a unha gama máis ampla de mercados. Por exemplo, os microcombs poden usarse en módulos lidar para vehículos autónomos, satélites GPS, drons de detección ambiental e centros de datos para aplicacións de IA intensivas en ancho de banda.

A maior eficiencia e potencia dos micropeites teñen o potencial de acelerar os avances na exploración espacial, a saúde e outras industrias. Esta investigación abre o camiño para novos desenvolvementos na tecnoloxía láser e mostra as capacidades revolucionarias dos micropeites.

