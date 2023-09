A nova análise da gravidade de Marte apoia a existencia do antigo océano

Un estudo recente dirixido polo profesor Jaroslav Klokočník do Instituto Astronómico da Academia Checa de Ciencias utilizou un novo método para analizar a forza gravitatoria de Marte para proporcionar máis probas da existencia dun paleoocéano marciano do norte. A investigación, publicada na revista Icarus, amplía enfoques anteriores e ofrece unha comprensión máis detallada do alcance do antigo océano.

Os descubrimentos do estudo teñen implicacións significativas para a busca de auga en Marte e o potencial de vida pasada ou presente no planeta. Os investigadores sinalan que esta técnica de análise da gravidade pódese aplicar a varias disciplinas como a xeoloxía, a xeofísica, a hidroloxía e a glacioloxía, proporcionando información valiosa sobre o corpo celeste.

O enfoque tradicional para mapear unha superficie planetaria baseándose só en anomalías da gravidade foi superado polos autores, que introduciron un novo proceso que analizaba os aspectos da gravidade calculados a partir de medicións de anomalías da gravidade. Estes aspectos da gravidade ofrecen unha caracterización matemática das forzas gravitatorias exercidas por diferentes características da superficie en Marte, como montañas e fosas.

Para apoiar a súa análise, os investigadores utilizaron datos topográficos obtidos do instrumento Mars Orbital Laser Altimeter a bordo do Mars Global Surveyor da NASA. O instrumento mapeou o planeta durante 4 anos e medio, proporcionando información crucial para comprender a superficie marciana.

O traballo anterior do profesor Klokočník tamén empregou esta técnica de análise da gravidade para confirmar a existencia de paleolagos e sistemas de paleoriver debaixo das areas do Sahara na Terra. O método tamén se utilizou para comparar as características xeográficas da Terra coas de Venus, axudando á nosa comprensión dos diferentes corpos celestes.

Este enfoque innovador de análise da gravidade demostra o potencial para unha maior exploración e comprensión de Marte e da súa historia xeolóxica. É un importante paso adiante para desvelar os misterios do pasado do noso planeta veciño e a posibilidade de océanos antigos.

