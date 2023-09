Un novo método apoia a existencia do antigo océano en Marte

By

Un estudo recente utilizou un método novedoso para analizar a forza gravitatoria de Marte, proporcionando máis probas de que o planeta tivo antes un gran océano setentrional. Dirixida polo profesor Jaroslav Klokočník do Instituto Astronómico da Academia Checa de Ciencias, a investigación define o alcance do paleoocéano marciano do norte con maior detalle.

Publicado na revista Icarus, o estudo destaca o uso do enfoque da gravidade para detectar a presenza de auga en Marte. Este método foi previamente exitoso na identificación de masas de auga na Terra, como a costa dun lago antigo no norte de África. Ao analizar os aspectos da gravidade de Marte, os científicos conseguen unha mellor comprensión das características xeolóxicas e hidrolóxicas do planeta.

Os investigadores empregaron un proceso desenvolvido por Klokočník, que consiste na análise de aspectos da gravidade calculados a partir de medicións de anomalías da gravidade. Os aspectos gravitatorios son produtos matemáticos que caracterizan as anomalías gravitatorias dun corpo planetario. Ademais, utilizaron datos topográficos capturados polo Mars Global Surveyor da NASA.

Este novo enfoque mellora significativamente os métodos anteriores de mapear unha superficie só baseándose en anomalías da gravidade. Ao integrar datos topográficos, os científicos poden obter unha comprensión máis ampla da xeoloxía e xeofísica marcianas.

As implicacións desta investigación van máis aló de Marte, xa que o método dos aspectos da gravidade tamén se aplicou a outros corpos celestes. Nun estudo separado publicado en Scientific Reports, o método utilizouse para comparar as características xeográficas da Terra coas de Venus.

Os resultados deste estudo contribúen ao noso coñecemento da historia xeolóxica de Marte e proporcionan máis pistas sobre o potencial de vida no planeta. Comprender a existencia dos antigos océanos en Marte é un paso crucial para descubrir a posibilidade de formas de vida pasadas ou presentes.

Definicións:

Anomalías da gravidade: áreas de forza gravitatoria variable exercidas polas características da superficie dun corpo planetario.

Aspectos gravitatorios: Produtos matemáticos que caracterizan as anomalías gravitatorias dun corpo planetario.

Datos topográficos: información sobre a forma e a elevación da superficie terrestre dun planeta ou doutro corpo celeste.

Fontes:

– Estudo publicado na revista Icarus, afiliada á División de Ciencias Planetarias da American Astronomical Society.

– Estudo publicado en Informes Científicos.

– Jaroslav Klokočník – Profesor emérito do Instituto Astronómico da Academia Checa de Ciencias.

– Gunther Kleetschka – Profesor asociado de investigación no Instituto Geofísico Fairbanks da Universidade de Alaska e afiliado á Universidade Charles na República Checa.