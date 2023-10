Ferramentas de mapeo Desbloquear misterios do xeo da auga subterránea en Marte

As técnicas de cartografía refinadas están arroxando nova luz sobre a presenza de xeo de auga subterránea en Marte, ofrecendo información valiosa para futuras misións robóticas e humanas ao Planeta Vermello.

Os científicos implicados no proxecto Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) da NASA xeraron tres mapas detallados que revelan a distribución do xeo a varias profundidades. Ao utilizar os datos da cámara High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, o equipo puido perfeccionar as súas técnicas de mapeo e obter unha comprensión máis clara de onde está o xeo subterráneo.

Os mapas, que representan xeo a profundidades de cero a un metro, un a cinco metros e máis de cinco metros, serven como unha ferramenta crucial para os planificadores de misións e os científicos. A información recollida pódese utilizar para identificar posibles lugares de aterraxe para futuras misións para estudar xeos pouco profundos e facilitar a extracción de recursos para o soporte vital e a xeración de combustible.

"Os nosos mapas tamén son importantes para futuras misións terrestres, tanto robóticas como humanas. Os planificadores de misións que buscan estudar xeo pouco profundo poden usar os nosos mapas como parte das súas seleccións de lugares de aterraxe", explica Nathaniel Putzig, un dos co-investigadores principais do proxecto SWIM.

Estes mapas tamén teñen unha importancia adicional no ámbito dos estudos de exobioloxía. O xeo en Marte non só actúa como un recurso valioso para manter a vida humana, senón que tamén pode desempeñar un papel na preservación das posibles firmas biolóxicas da vida antiga. O xeo podería protexer estas delicadas sinaturas da radiación ionizante nociva, facéndoas máis susceptibles de ser detectadas por futuras misións.

O descubrimento do "terreo poligonal" é outro achado convincente resultante dos esforzos de cartografía. Nestas rexións, o xeo subterráneo se expande e contrae estacionalmente, provocando a formación de distintas fendas poligonais na superficie marciana. A observación destas fendas que se estenden arredor de novos cráteres de impacto indica a presenza de xeo oculto debaixo da superficie.

FAQ

1. Como se crearon os mapas de xeo de auga subterránea en Marte?

Os mapas foron xerados utilizando técnicas de cartografía refinadas e datos da cámara HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Cal é o significado destes mapas?

Os mapas axudan aos planificadores de misións a identificar posibles lugares de aterraxe para futuras misións e facilitan o estudo do xeo pouco profundo e a extracción de recursos en Marte. Tamén teñen valor para os estudos de exobioloxía xa que o xeo pode preservar biosignaturas da vida antiga.

3. Cal é a importancia do “terreo poligonal”?

"Terreo poligonal" refírese á formación de fendas poligonais na superficie marciana causadas pola expansión e contracción estacionais do xeo subterráneo. A observación destas fendas ao redor de novos cráteres de impacto suxire a presenza de xeo oculto debaixo da superficie.

4. Que outras consideracións son necesarias para as misións humanas a Marte?

Ademais dos recursos de xeo de auga, hai que ter en conta a seguridade do lugar de aterraxe, as especificacións solares e térmicas e outros factores á hora de planificar as misións humanas a Marte.

fonte: phys.org