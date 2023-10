Unha proposta de lei da natureza: aumento da complexidade nos sistemas naturais

Os científicos propuxeron unha nova lei para explicar a tendencia dos sistemas a aumentar en complexidade. Esta lei baséase na teoría da evolución de Darwin e pretende proporcionar unha explicación universal para a evolución dos sistemas físicos. Dirixidos polo astrobiólogo Dr. Michael L Wong, os investigadores describiron o que eles denominan como unha "lei faltante da natureza".

A proposta de "lei de aumento da información funcional" establece que un sistema evolucionará e aumentará en complexidade cando moitas configuracións diferentes do sistema sexan seleccionadas para unha ou máis funcións. Esta lei amplía o concepto de "supervivencia do máis apto" e inclúe a selección pola estabilidade, a novidade e a capacidade de continuar procesos fundamentais.

Os investigadores argumentan que esta lei aplícase a todos os sistemas complexos, desde as escalas atómicas ata planetarias, incluíndo a vida na Terra e, potencialmente, incluso a intelixencia artificial. O concepto clave é a idea de "selección por función", onde os sistemas en evolución amosan riqueza combinatoria e son sometidos a selección en función da súa capacidade para realizar funcións específicas.

Segundo os científicos, a formulación desta lei proporciona unha nova perspectiva sobre a evolución de diversos sistemas no universo. Podería ter amplas implicacións para comprender as orixes do universo e como se desenvolveu ao longo do tempo. Os investigadores suxiren que esta lei pode incluso axudar a predicir o desenvolvemento de sistemas descoñecidos, como a química orgánica na lúa Titán de Saturno.

Non obstante, non todos na comunidade científica están convencidos por esta proposta de lei. Algúns argumentan que, aínda que poden xurdir diversos sistemas no mundo inanimado, isto non require necesariamente un novo principio subxacente como a selección darwiniana.

Esta investigación arroxa luz sobre a natureza complexa dos sistemas e as forzas que impulsan a súa evolución. Ofrece un novo marco para comprender a evolución dos sistemas físicos e como poden interactuar coa intelixencia artificial no futuro.

Fontes:

– Artigo orixinal: [Nome da fonte]

- Definicións:

– Lei de información funcional crecente: proposta de lei que establece que os sistemas evolucionan e aumentan de complexidade cando se seleccionan distintas configuracións do sistema para unha ou varias funcións.

– Teoría darwiniana: A teoría da evolución por selección natural proposta por Charles Darwin, onde as variacións e trazos dos individuos conducen á supervivencia e reprodución daqueles con trazos vantaxosos.