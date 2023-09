Novos coñecementos sobre as interaccións de neutrinos

A investigación realizada na Universidade de Hokkaido descubriu interaccións non detectadas previamente entre neutrinos e fotóns, as partículas fundamentais da luz e da radiación electromagnética. Os neutrinos, partículas esquivas que son difíciles de estudar debido á súa mínima interacción con outras partículas, levan moito tempo sendo obxecto de fascinación no mundo da física. Os descubrimentos, publicados na revista Physics Open, arroxan luz sobre as interaccións mecánicas cuánticas destas misteriosas partículas e as súas posibles implicacións para a nosa comprensión do sol e doutras estrelas.

Os neutrinos, eléctricamente neutros e case sen masa, son abundantes no universo. Corren desde o sol en gran cantidade e atravesan a Terra e os nosos corpos con pouco efecto. Comprender os neutrinos é esencial para avanzar no noso coñecemento da física de partículas e probar a validez do Modelo Estándar.

En condicións normais, os neutrinos non interactúan cos fotóns. Non obstante, os investigadores da Universidade de Hokkaido descubriron que cando se colocan no plasma, un estado da materia que se produce arredor das estrelas e que se caracteriza por gas ionizado, os neutrinos e os fotóns poden ser inducidos a interactuar nos campos magnéticos uniformes presentes. Esta interacción é posible grazas a un fenómeno teórico chamado efecto Hall electrodébil, onde as forzas electromagnéticas e débiles se funden na forza electrodébil.

Os investigadores desenvolveron unha descrición matemática desta inesperada interacción neutrino-fotón, coñecida como o Lagrangiano, que abarca todos os estados enerxéticos coñecidos do sistema. Este descubrimento ten implicacións máis aló da física fundamental e podería proporcionar información sobre o misterio do quecemento da coroa solar. A coroa solar, a atmosfera máis externa do sol, é significativamente máis quente que a superficie do sol, e comprender o mecanismo detrás desta disparidade de temperatura desconcerta aos científicos durante moito tempo. A interacción entre neutrinos e fotóns, como revela esta investigación, pode liberar enerxía que quenta a coroa solar.

O equipo da Universidade de Hokkaido planea continuar co seu traballo para obter coñecementos máis profundos, en particular sobre a transferencia de enerxía entre neutrinos e fotóns en condicións extremas. Ao desentrañar as complexas interaccións destas partículas esquivas, podemos desbloquear novas comprensións do universo e dos seus bloques fundamentais.

Fonte: Universidade de Hokkaido