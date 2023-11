O telescopio James Webb capta unha vista espectacular do centro da Vía Láctea

By

O telescopio James Webb, o telescopio máis poderoso xamais dirixido ás estrelas, volveu sorprender aos científicos coa súa última imaxe que captura o denso centro da nosa galaxia. A imaxe, publicada pola NASA, ofrece un nivel de detalle nunca antes visto da rexión coñecida como Saxitario C, a aproximadamente 300 anos luz de distancia do buraco negro central da Vía Láctea.

A diferenza de calquera dato infravermello recollido anteriormente, a imaxe do telescopio James Webb mostra unha abundancia de novas características e detalles, o que permite aos investigadores estudar a formación estelar neste ambiente extremo cunha precisión sen precedentes. O equipo de observación, dirixido por Samuel Crowe, un estudante dedicado na Universidade de Virginia, expresou o seu entusiasmo pola riqueza de información que descubriu o telescopio.

Sagitário C, destacado na imaxe, é unha fábrica estelar que conta cunhas 500,000 estrelas estimadas. Esta rexión presenta unha oportunidade única para que os científicos proben as teorías actuais da formación estelar debido ás súas condicións extremas. Jonathan Tan, profesor da Universidade de Virxinia, fixo fincapé na importancia do centro galáctico como campo de probas destas teorías.

A imaxe revela as coñecidas nubes infravermellos-escuras, formacións de gas denso e po que obstruyen a visión das estrelas dentro e detrás delas. A pesar da súa natureza desafiante, o telescopio James Webb conseguiu penetrar estas nubes, arroxando luz sobre Saxitario C como nunca antes.

Máis aló da beleza cautivadora da foto, os astrónomos recollen unha gran cantidade de coñecementos científicos. O baleiro percibido na parte superior da imaxe representa en realidade a presenza dunha nube infravermella-escura, densamente embalada ata o punto de bloquear a luz das estrelas máis aló dela. As manchas de cor cian debaixo da nube infravermella indican emisións a gran escala de hidróxeno ionizado, un fenómeno asociado principalmente ás estrelas de nova formación. Sorprendentemente, o tamaño e a disposición desta sección intrigaron aos investigadores, que esperan explorala máis.

Rubén Fedriani, co-investigador do proxecto no Instituto Astrofísica de Andalucía en España, describiu o centro galáctico como un lugar caótico cheo de nubes de gas magnetizadas en formación estelar, exercendo a súa influencia sobre o gas circundante a través de ventos, chorros e radiación. . A abundancia de datos do telescopio James Webb relativos a este ambiente extremo abriu novas vías de investigación e análise.

Notablemente, a imaxe tamén captura unha protoestrela masiva que emerxe da nube infravermella escura, que é máis de 30 veces a masa do noso Sol. A pesar da súa distancia de aproximadamente 25,000 anos luz da Terra, esta rexión segue sendo o suficientemente accesible como para que os astrónomos escudriñan estrelas individuais, achegándonos a desvelar os misterios da evolución estelar.

Samuel Crowe resume con elocuencia a importancia do logro do telescopio James Webb, afirmando: "As estrelas masivas son fábricas que producen elementos pesados ​​nos seus núcleos nucleares, polo que entendelos mellor é como aprender a historia da orixe de gran parte do universo".

