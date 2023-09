Colibrí híbrido inusual descuberto no Perú

Un colibrí híbrido nunca antes documentado foi descuberto no Parque Nacional Cordilleira Azul, nos Andes peruanos. O paxaro é o resultado da hibridación de dúas especies diferentes orixinarias do oeste de América do Sur: o colibrí brillante de garganta rosa e o colibrí brillante de palma rufo. Este descubrimento desafía a idea de que as especies de colibrís separadas non se cruzan. O paxaro híbrido ten unha cor única de garganta dourada que é unha combinación das gargantas rosadas da súa especie parental. Os investigadores especulan que híbridos como este poderían contribuír á diversidade de cores estruturais que se atopan na árbore xenealóxica dos colibrís.

As plumas obteñen a súa cor base dos pigmentos, pero as plumas dos colibrís son iridiscentes, o que significa que a súa cor está determinada pola forma en que se curva e filtra a luz cando incide nas células das plumas desde diferentes ángulos. A cor dourada do colibrí híbrido é o resultado das complexas formas en que se determinan as cores iridiscentes das plumas. A mestura das complexas receitas para a cor das plumas das súas dúas especies nais deu como resultado a cor única desta ave híbrida.

Os colibrís híbridos como este son raros e a súa existencia suscita preguntas sobre a frecuencia e o papel da hibridación na evolución dos colibrís. Este descubrimento abriu novas vías de investigación para os investigadores e proporciona información sobre a complexidade da xenética e a coloración dos colibrís.

Hibridación: proceso de reprodución entre individuos de dúas especies diferentes ou poboacións xeneticamente distintas.

