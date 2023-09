Os astrónomos captan unha impresionante foto da "ponte" de gas que conecta galaxias en colisión

Unha nova e impresionante foto do Telescopio Espacial Hubble revela unha esvelta "ponte" de gas que conecta dúas galaxias que se fusionan no sistema Arp 107. Situadas a uns 465 millóns de anos luz da Terra, estas galaxias en colisión están unidas por un débil corrente de po e gas.

A imaxe, capturada pola Advanced Camera for Surveys de Hubble, mostra a galaxia máis grande no lado esquerdo. Esta galaxia espiral, coñecida como galaxia Seyfert, presenta un brazo espiral prominente que se curva graciosamente ao redor do seu núcleo. As galaxias Seyfert son particularmente intrigantes porque, a pesar do brillo do seu núcleo activo, pódese observar a radiación de toda a galaxia. Nesta foto, os verticilos en espiral da estrutura galáctica son claramente visibles.

O núcleo galáctico dunha galaxia Seyfert emite un poderoso brillo resultante da caída da materia no buraco negro supermasivo no seu centro. Estes núcleos galácticos activos poden irradiar unha luz que supera o brillo combinado de todas as estrelas dentro das súas galaxias anfitrionas.

En canto á galaxia máis pequena, parece posuír un núcleo luminoso pero brazos espirais relativamente tenues. Isto débese a que está sendo absorbido gradualmente pola galaxia máis grande. A conexión entre estas dúas galaxias que se fusionan está delicadamente suspendida debaixo delas na imaxe do Hubble.

Arp 107 forma parte dun grupo de galaxias peculiares coñecidas como o Atlas de Galaxias Peculiares, compilada por Halton Arp en 1966. Esta nova foto forma parte dun esforzo en curso para estudar galaxias menos coñecidas do catálogo de Arp e compartir a súa espectacular beleza con o público.

Fonte: ESA (Axencia Espacial Europea)