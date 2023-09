O telescopio espacial Hubble da NASA capta unha impresionante ponte de gas e po entre galaxias

O Telescopio Espacial Hubble da NASA capturou unha imaxe impresionante dunha ponte de gas e po que conecta dúas galaxias a piques de fusionarse. Esta ponte cósmica, situada dentro do sistema Arp 107, cautivou tanto a científicos como a entusiastas do espazo.

Arp 107, que está a aproximadamente 465 millóns de anos luz da Terra, é o foco dunha misión conxunta da NASA e a Axencia Espacial Europea (ESA). A misión ten como obxectivo descubrir os misterios dos membros menos coñecidos deste sistema.

A imaxe capturada recentemente presenta unha galaxia Seyfert, coñecida polo seu núcleo galáctico activo. Esta singular entidade celeste está dominada por un gran brazo espiral que se curva elegantemente arredor do seu núcleo, adornado con numerosas estrelas nacentes. Curiosamente, estas estrelas deben o seu nacemento e luminosidade ás ricas reservas de materiais procedentes da galaxia máis pequena coa que a galaxia Seyfert está a piques de fundirse.

O núcleo galáctico activo da galaxia Seyfert ofrece unha pantalla deslumbrante, emitindo un brillo radiante característico dos materiais consumidos polo buraco negro central. Esta radiación intensa ten o potencial de eclipsar a luminancia colectiva de todas as estrelas da galaxia.

Pola contra, a galaxia máis pequena en Arp 107 parece máis feble, especialmente nos seus brazos espirais, o que indica a súa absorción na galaxia Seyfert máis grande. As galaxias Seyfert, como Arp 107, son destacables porque a radiación de toda a súa galaxia pódese observar a pesar do inmenso brillo do seu núcleo activo.

Tanto a galaxia Seyfert como a galaxia máis pequena en Arp 107 forman parte do "Atlas of Peculiar Galaxies", unha compilación creada por Halton Arp en 1966. Este descubrimento non só mostra a súa notable beleza senón que tamén afonda a nosa comprensión do cosmos e da grandeza. da evolución celeste.

Mentres estas dúas galaxias seguen converxendo, os científicos e os entusiastas da astronomía agardan ansiosos as revelacións e segredos que esta fusión desvelará. Só o tempo e as observacións posteriores do Telescopio Espacial Hubble proporcionarán as respostas.

