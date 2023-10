Un novo atlas de galaxias ofrece unha visión detallada dos nosos veciños cósmicos

Un atlas publicado recentemente permite aos usuarios explorar o ceo nocturno cun detalle sen precedentes, proporcionando unha gran cantidade de información sobre case 400,000 grandes galaxias. O Siena Galaxy Atlas (SGA) ofrece imaxes ópticas e infravermellos de varias lonxitudes de onda, así como perfís de luz, polo que é o primeiro atlas galáctico que inclúe este tipo de datos. O atlas abrangue 20,000 graos cadrados e abarca aproximadamente a metade do ceo nocturno.

As compilacións anteriores de datos galácticos adoitan estar plagadas de erros nas posicións, tamaños e formas das galaxias, así como pola inclusión de obxectos non galácticos. Non obstante, a SGA aborda estes problemas, ofrecendo posicións precisas, tamaños e medidas de brillo para unha gran mostra de galaxias. Este nivel de precisión non estaba dispoñible de forma fiable antes para unha colección tan ampla de galaxias.

O conxunto de datos SGA é o resultado de tres exploracións realizadas entre 2014 e 2017 como parte das enquisas legais do Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Utilizáronse telescopios do NOIRLab da National Science Foundation, xunto co Steward Observatory da Universidade de Arizona e os datos do satélite WISE da NASA, para recoller a información necesaria.

O SGA non só proporciona datos valiosos para os astrónomos, senón que tamén permite ao público ver e identificar galaxias próximas. O atlas é unha ferramenta importante para estudar patróns en poboacións de obxectos, analizar fenómenos transitorios, comprender a física galáctica e ampliar o coñecemento sobre a relación entre as galaxias e a materia escura. Ademais, o SGA pode contribuír a unha mellor comprensión da distribución das galaxias e da súa conexión coa materia escura omnipresente que domina o universo.

Espérase que a publicación do conxunto de datos completo da SGA teña un impacto significativo tanto na investigación astronómica como na implicación do público co cosmos. Agora, calquera persoa que teña interese en explorar os misterios do ceo nocturno pode acceder a este valioso recurso.

Fontes:

– Arjun Dey, astrónomo do NOIRLab da National Science Foundation

– John Moustakas, profesor de física do Siena College e director do proxecto da SGA

– Director do programa NSF de NOIRLab, Chris Davis