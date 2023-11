Novos fósiles en Brasil arroxan luz sobre os enigmáticos silesáuridos

Un descubrimento recente de fósiles en Rio Grande do Sul, o estado máis austral de Brasil, engadiu unha nova capa de complexidade ao estudo dos silesáuridos, un grupo de dinosauriformes que viviron durante o período Triásico. Estes fósiles provocaron intriga entre os investigadores, xa que proporcionan información valiosa sobre a historia evolutiva dos silesáuridos e a súa relación cos dinosauros.

O conxunto de fósiles, atopado en 2014 nun lugar chamado Waldsanga na Formación Santa María, está formado por ósos de varios individuos. Aínda que é difícil determinar se todos os ósos pertencen á mesma especie, a evidencia suxire que si. Este achado é significativo porque se suma ao coñecemento existente dos animais que habitaron a zona durante o Triásico.

O conxunto, etiquetado como UFSM 11579, é o cuarto achado de silesáuridos no Brasil e o segundo da época carniana. Estes fósiles atópanse no Laboratorio de Estratigrafía e Paleobioloxía da Universidade Federal de Santa María. Os investigadores que analizaron os fósiles compararon as súas características coas árbores filoxenéticas existentes de silesáuridos e concluíron que efectivamente forman parte da liñaxe dos silesáuridos, aínda que non representan unha nova especie.

Os silesáuridos eran na súa maioría cuadrúpedos e tiñan un tamaño entre un e tres metros de lonxitude. Tiñan patas traseiras longas e patas dianteiras esveltas. Atopáronse fósiles en América do Sur, América do Norte, África e Europa, o que proporciona evidencia da súa distribución xeneralizada durante o período Triásico.

Nun estudo separado, os investigadores centráronse na anatomía dental dos silesáuridos para obter máis información sobre a súa relación evolutiva cos dinosauros. A súa análise revelou que a unión dental e a implantación na especie estudada, incluído o UFSM 11579, semellaban os dos dinosauros e os crocodilos. Este achado suxire que os silesáuridos poden representar unha etapa intermedia entre a condición antiga dos dentes fusionados e a condición derivada onde os dentes están ancorados ao óso da mandíbula mediante ligamentos.

Os descubrimentos sobre a implantación dental non diferencian definitivamente os silesáuridos doutros dinosauriformes, pero proporcionan probas convincentes de que os silesáuridos están estreitamente relacionados cos dinosauros. Para avanzar na comprensión da historia evolutiva deste grupo, os investigadores subliñan a importancia dos estudos filoxenéticos detallados que impliquen unha análise exhaustiva dos fósiles nas coleccións.

Fonte: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Que son os silesáuridos?

Os silesáuridos son un grupo de dinosauros que existiron durante o período Triásico. Considéranse parentes próximos dos dinosauros e xogaron un papel crucial na evolución inicial dos dinosauros.

Onde se descubriron os novos fósiles de silesáuridos?

Os novos fósiles de silesáuridos foron descubertos en Río Grande do Sul, o estado máis austral de Brasil, nun lugar chamado Waldsanga na Formación Santa María. Este xacemento é coñecido polos seus ricos achados de fósiles.

Que ten de significativo o novo conxunto de fósiles?

O novo conxunto de fósiles proporciona información valiosa sobre a historia evolutiva dos silesáuridos. Aínda que é difícil determinar as especies exactas representadas polos fósiles, a evidencia suxire que pertencen á liñaxe dos silesáuridos.

Como contribúen os novos descubrimentos á nosa comprensión dos silesáuridos?

A análise da anatomía dental en silesáuridos revelou semellanzas con dinosauros e crocodilos. Isto suxire que os silesáuridos poden representar unha etapa intermedia na evolución da implantación dental. Estes achados apoian a idea de que os silesáuridos están estreitamente relacionados cos dinosauros.

Cal é o seguinte paso no estudo dos silesáuridos?

Os investigadores subliñan a necesidade de estudos filoxenéticos detallados que impliquen unha análise exhaustiva dos fósiles. Ao examinar as coleccións e examinar todos os fósiles dentro dun grupo, os investigadores poden identificar características que indican parentesco dentro do grupo ou con outros grupos. Esta investigación meticulosa é esencial para avanzar na comprensión da evolución dos silesáuridos.

Onde podo atopar máis información sobre a investigación?

Pódese atopar máis información sobre a investigación no artigo "Anatomy and phylogenitic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of south Brazil" publicado no Journal of Vertebrate Paleontology.