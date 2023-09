As estimacións de xeo de auga na Lúa son demasiado altas?

Un estudo recente liderado pola doutora Raluca Rufu do Southwest Research Institute indica que as rexións permanentemente sombreadas (PSR) da Lúa, algúns dos puntos máis fríos do sistema solar, poden non ser tan antigas como se cría anteriormente. Estes PSR, situados nos polos da Lúa, son áreas onde a luz solar nunca chega aos pisos dos cráteres profundos, atrapando produtos químicos volátiles, incluído o xeo de auga.

Os cálculos do equipo suxiren que a maioría dos PSR da Lúa non teñen máis de 3.4 millóns de anos e poden conter depósitos relativamente novos de xeo de auga. Este achado ten implicacións significativas para a nosa comprensión dos recursos hídricos na Lúa, que se consideran cruciais para a exploración lunar sostible e as futuras misións espaciais.

A presenza de xeo de auga na Lúa foi de moito interese para os científicos. O seu potencial como recurso para os astronautas podería permitir a produción de propulsor de foguetes e manter sistemas de soporte vital. Non obstante, estimouse anteriormente que a idade dos PSR, onde se pensa que está atrapado o xeo de auga, é moito máis antiga.

Se os PSR son realmente máis novos do que se pensaba anteriormente, significaría que as estimacións actuais de xeo de auga na Lúa poden estar sobreestimadas. Isto suscita dúbidas sobre a viabilidade do uso destes recursos para futuras misións lunares. Serán necesarias máis investigacións e exploracións para determinar a verdadeira extensión e dispoñibilidade de xeo de auga na Lúa.

O estudo realizado pola doutora Raluca Rufu e o seu equipo destaca a necesidade dunha investigación científica continuada dos PSR da Lúa. Comprender a idade e a composición destas rexións é esencial para planificar futuras misións e utilizar os recursos lunares de forma eficaz.

