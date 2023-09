O Universo está composto nun 69% de enerxía escura, confirma a nova medición

Os astrónomos determinaron que a enerxía escura representa ao redor do 69% da densidade total de materia-enerxía do Universo. Isto deixa o 31% restante á materia normal (como estrelas, galaxias e átomos) e á materia escura, unha misteriosa forma de materia que afecta ao Universo a través da gravidade.

A enerxía escura é unha forza descoñecida responsable da expansión acelerada do Universo, mentres que a materia escura é unha forza gravitatoria que non pode ser explicada polas teorías actuais. Os científicos cren que ao redor do 80% da materia do Universo está formada por materia escura, sendo o resto materia regular ou "bariónica".

Para medir a densidade materia-enerxía do Universo, os astrónomos utilizaron cúmulos de galaxias. Ao comparar o número e a masa das galaxias dun cúmulo con simulacións numéricas, os científicos poden calcular as proporcións de materia e enerxía. Este método baséase no feito de que os cúmulos de galaxias se forman a partir de materia que colapsou durante miles de millóns de anos baixo a gravidade.

Os investigadores utilizaron unha técnica chamada GalWeight para estimar a masa dos cúmulos de galaxias na súa base de datos. Despois realizaron simulacións con diferentes proporcións de enerxía escura e materia e descubriron que un Universo formado por un 31% de materia se correspondía mellor cos cúmulos de galaxias observados. Esta medida está de acordo con estudos anteriores e outras medidas da densidade materia-enerxía.

Esta investigación proporciona información valiosa sobre a composición do Universo e axuda aos científicos a comprender a natureza da enerxía escura. Tamén mellora a nosa comprensión da expansión do Universo, con posibles implicacións para o seu futuro.

Fontes: The Astrophysical Journal