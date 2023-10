A ferramenta AI detecta e clasifica supernovas, eliminando a necesidade de implicación humana

Unha nova ferramenta de intelixencia artificial (IA) detectou, identificou e clasificou con éxito a súa primeira supernova. Este logro innovador marca a primeira vez que os humanos son completamente eliminados do proceso de identificación e estudo destas poderosas explosións cósmicas.

As supernovas son explosións de estrelas altamente enerxéticas que emiten unha inmensa cantidade de luz. Actualmente, a detección e análise de supernovas implica tanto humanos como robots. Non obstante, un equipo dirixido pola Northwestern University desenvolveu un sistema totalmente automatizado chamado Bright Transient Survey Bot (BTSbot) que acelera o proceso e elimina o erro humano.

Para adestrar o algoritmo de IA, os investigadores utilizaron máis de 1.4 millóns de imaxes históricas de 16,000 fontes astronómicas. Ao examinar e aprender desta gran cantidade de datos, BTSbot é capaz de analizar e clasificar rapidamente novos candidatos a supernova.

Eliminar os humanos do bucle non só aumenta a eficiencia do proceso senón que tamén permite observacións máis profundas. Este sistema automatizado dá tempo ao equipo de investigación para analizar as súas observacións e desenvolver novas hipóteses para explicar as orixes destas explosións cósmicas.

Adam Miller, da Northwestern University, quen dirixiu o proxecto, expresou a importancia deste logro, afirmando: "Por primeira vez, unha serie de robots e algoritmos de intelixencia artificial observaron, identificaron e confirmaron o descubrimento dunha supernova. Isto supón un importante paso adiante xa que os perfeccionamentos posteriores permitirán aos robots illar subtipos específicos de explosións estelares.

O equipo probou con éxito o BTSbot nun candidato de supernova recentemente descuberto chamado SN2023tyk. Colaborando con astrónomos de institucións como Caltech, a Universidade de Minnesota e universidades de Inglaterra e Suecia, o equipo internacional demostrou o poder e o potencial desta ferramenta de IA.

O desenvolvemento deste sistema totalmente automatizado proporciona un avance significativo no campo da astrofísica, axilizando o proceso de detección e clasificación de supernovas. Esta ferramenta de IA non só elimina a implicación humana, senón que tamén proporciona máis tempo aos investigadores para que afonden nas súas observacións e descubran coñecementos máis profundos sobre os misterios do universo.

Definicións:

– Supernova: unha explosión extremadamente brillante e poderosa dunha estrela.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, unha ferramenta de intelixencia artificial desenvolvida pola Northwestern University para automatizar a detección e clasificación de supernovas.

