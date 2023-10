Unha nova ferramenta de intelixencia artificial automatiza a detección de supernovas

Unha colaboración internacional dirixida pola Northwestern University desenvolveu unha ferramenta de intelixencia artificial (IA) chamada Bright Transient Survey Bot (BTSbot) que pode detectar, identificar e clasificar supernovas. Esta innovadora ferramenta automatiza a busca de supernovas polo ceo nocturno, eliminando potencialmente aos humanos do proceso e eliminando a posibilidade de erros humanos. A ferramenta de intelixencia artificial acelera o proceso de detección e adestrouse utilizando máis de 1.4 millóns de imaxes procedentes de varias fontes, incluíndo supernovas confirmadas, estrelas en chamas, estrelas variables e galaxias en chamas.

As supernovas ocorren cando as estrelas chegan á fase final da súa evolución e esgotan o seu combustible de fusión nuclear. O núcleo da estrela colapsa mentres as capas exteriores entran en erupción, o que resulta nunha explosión brillante e masiva. O algoritmo de aprendizaxe automática do BTSbot permítelle illar subtipos específicos de explosións estelares, o que supón un importante paso adiante no estudo das explosións cósmicas. Ao eliminar aos humanos do proceso, os investigadores teñen máis tempo para analizar as observacións e desenvolver novas hipóteses sobre a orixe destes eventos cósmicos.

A ferramenta de IA non só racionaliza o estudo das supernovas, senón que tamén axuda aos investigadores a comprender o ciclo de vida das estrelas e a creación de elementos como o carbono, o ferro e o ouro. Actualmente, os humanos traballan con sistemas robóticos para detectar e analizar supernovas. Os telescopios robóticos imaxen continuamente o ceo nocturno para identificar novas fontes, e o software automatizado xera unha lista de explosións candidatas. Despois, os humanos pasan moito tempo verificando estes candidatos. A adición de BTSbot a este fluxo de traballo reduce a necesidade de inspección humana e permite aos investigadores confiar na IA para realizar as tarefas necesarias.

Nabeel Rehemtulla, co-líder do estudo, destaca a eficiencia da ferramenta de IA, afirmando que unha vez que estea en funcionamento, os humanos poden confiar en que o BTSbot e outros sistemas de IA cumprirán as súas funcións sen intervención. O desenvolvemento desta ferramenta de IA marca un fito importante no estudo das supernovas e demostra o potencial da IA ​​para acelerar os descubrimentos científicos.

Fontes: Northwestern University, Space.com