Un novo modelo para mellorar a representación do carbono negro nos modelos climáticos globais

Os investigadores identificaron deficiencias na representación do carbón negro (BC), un compoñente importante dos aerosois atmosféricos, nos actuais modelos climáticos globais (GCM). Un estudo recente de Chen et al. examina as propiedades microfísicas e ópticas do BC que inflúen nos seus efectos radiativos e propón un modelo óptico de aerosol mellorado para abordar estas deficiencias.

BC é coñecida polas súas fortes capacidades de absorción de luz e pola súa contribución ao quecemento climático. Non obstante, a eficiencia de absorción e os efectos do quentamento global dos aerosois están sobreestimados nos GCM debido á representación inadecuada dos complexos estados de mestura de BC.

Chen et al. analizou observacións de fontes múltiples da distribución do tamaño das partículas e do estado de mestura para identificar as principais propiedades de BC que afectan significativamente aos seus efectos radiativos. Despois desenvolveron un modelo óptico de aerosol mellorado que explica mellor estas propiedades en función das observacións. Este modelo mellorado implementouse posteriormente nun GCM.

Os investigadores avaliaron o rendemento do novo modelo mediante observacións de campo. Os resultados mostraron que a absorción prevista de BC das representacións melloradas aliñase máis estreitamente coas observacións globais de BC. Isto atribuíuse á predición máis precisa das propiedades microfísicas e de mestura relacionadas co BC.

Ademais, os investigadores descubriron que a mellora da representación de BC levou a unha redución do seu forzamento radiativo e dos seus efectos climáticos ata un 24 por cento. Isto destaca a importancia de representar con precisión a BC nos GCM para proxeccións climáticas máis fiables.

Este estudo, titulado "Un módulo óptico de aerosol con propiedades de carbono negro restrinxidas pola observación para modelos climáticos globais", publicouse no Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

En conclusión, Chen et al. desenvolveron un modelo mellorado para representar BC nos GCM, abordando as deficiencias nas propiedades microfísicas e ópticas do BC. Os resultados demostran que esta representación mellorada leva a un mellor acordo coas observacións globais e unha redución dos efectos climáticos de BC. Esta investigación contribúe á nosa comprensión do papel de BC no cambio climático e proporciona unha ferramenta valiosa para mellorar as proxeccións climáticas.

Fontes:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Un módulo óptico de aerosol con propiedades de carbono negro restrinxidas pola observación para modelos climáticos globais. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.