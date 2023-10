Científicos usan neutróns para medir a tensión na fabricación aditiva

Científicos do Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) demostraron con éxito a súa capacidade para medir a tensión nun material e controlar os movementos atómicos durante o proceso de fabricación aditiva empregando neutróns. Os investigadores utilizaron unha plataforma de impresión 3D chamada OpeN-AM, xunto coa liña de luz VULCAN na fonte de neutrones de espallamento (SNS) de ORNL, para medir continuamente a tensión residual en evolución durante a fabricación.

Ao integrar imaxes infravermellas e modelado informático coa plataforma OpeN-AM, os científicos puideron obter unha comprensión profunda do comportamento do material ao longo do proceso de fabricación. Centráronse no aceiro de transformación a baixa temperatura (LTT) e rastrexaron o movemento dos átomos en resposta ao estrés causado polos cambios de temperatura ou da carga aplicada.

As tensións residuais, que persisten despois de eliminar a carga externa ou a fonte de tensión, poden levar á deformación do material e á falla prematura. Abordar estes esforzos residuais é crucial para producir compoñentes precisos coas propiedades e o rendemento desexados. Os investigadores da ORNL deseñaron e executaron un experimento que mide con precisión a deformación en evolución dos materiais para determinar como se distribúen as tensións.

A capacidade de medir e controlar o estrés residual durante a fabricación aditiva ten implicacións significativas para industrias como a automoción, a aeroespacial, a enerxía limpa e as ferramentas e morrer. Os fabricantes poden adaptar a tensión residual dos compoñentes para aumentar a resistencia e permitir formas máis lixeiras e complexas. A innovadora investigación realizada polos científicos da ORNL valeulles un premio I+D 2023 100.

A investigación foi apoiada polo programa de investigación e desenvolvemento dirixido por laboratorio de ORNL, que financia proxectos de investigación e desenvolvemento de alto risco cun valor potencial significativo para os programas nacionais. Os científicos esperan que outros investigadores de todo o mundo veñan á ORNL para realizar experimentos similares sobre metais axeitados ás súas necesidades de fabricación.

Esta investigación abre novas posibilidades para deseñar estados de tensión residual e distribucións de propiedades en compoñentes de fabricación aditiva, ofrecendo un mellor control sobre os gradientes térmicos e as transformacións de fase. Ao comprender e manipular estes factores, pódese conseguir un comportamento e un rendemento mellorados do material.

Fontes:

– Laboratorio Nacional de Oak Ridge