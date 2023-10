O telescopio espacial James Webb revela elementos pesados ​​raros na explosión de Kilonova

O Telescopio Espacial James Webb (JWST) fixo un descubrimento innovador: descubriuse que unha explosión de kilonova resultante da colisión de dúas estrelas de neutróns é unha fábrica de elementos pesados ​​raros. Este evento é a primeira vez que o JWST observa tal ocorrencia, proporcionando información valiosa sobre a formación destes elementos. Os datos do telescopio revelaron evidencias de telurio, un metal raro que é demasiado pesado para ser producido mediante a fusión no corazón das estrelas.

Ademais do telurio, había indicios doutros elementos pesados, entre eles o volframio e o selenio. Este descubrimento confirma que as fusións de estrelas de neutróns serven como fonte importante de elementos pesados, arroxando luz sobre os procesos polos que o noso universo crea e dispersa material.

"Só se observaron algunhas quilonovas, e esta é a primeira instancia na que puidemos estudar as consecuencias dunha quilonova usando o telescopio espacial James Webb", explicou o astrofísico Andrew Levan da Universidade de Radboud, que dirixiu a análise. Este descubrimento representa un paso crucial na nosa comprensión das orixes dos elementos, enchendo as lagoas do noso coñecemento que deixou Dmitri Mendeleiev cando creou a táboa periódica hai máis de 150 anos.

As estrelas son corpos celestes incribles que toman o hidróxeno que compoñen a maioría da materia visible do universo e funden os seus átomos, formando gradualmente elementos máis pesados. Non obstante, este proceso de fusión alcanza o seu límite coa formación de ferro, xa que a enerxía necesaria para fundir o ferro en elementos máis pesados ​​supera a enerxía liberada. En consecuencia, as estrelas acaban por explotar en supernovas ou quilonovas debido á forza abrumadora da gravidade.

Cando se producen estas explosións enerxéticas, desencadean unha serie de reaccións nucleares, nas que os núcleos atómicos chocan cos neutróns para sintetizar elementos aínda máis pesados. Este proceso, coñecido como proceso de captura rápida de neutróns (proceso r), require unha alta concentración de neutróns libres. As supernovas e, concretamente, as quilonovas proporcionan os ambientes perfectos para que se produzan estas reaccións. De feito, a observación de dúas estrelas de neutróns en colisión en 2017 confirmou que as quilonovas xogan un papel importante na produción de elementos do proceso r, sendo detectado estroncio nesa ocasión.

A recente explosión de raios gamma, chamada GRB230307A, chamou a atención dos científicos pola súa inusualmente longa duración, o que indicaba a presenza dunha quilonova. Observacións posteriores co JWST, que se centraron no compoñente infravermello da explosión, detectaron telurio, o que implica ademais a presenza de elementos adicionais do proceso r. Non obstante, son necesarias máis observacións para confirmalo.

O que fai que esta explosión de kilonova sexa aínda máis peculiar é a súa aparición no espazo intergaláctico, a aproximadamente 120,000 anos luz de distancia da galaxia máis próxima. Os investigadores cren que as dúas estrelas de neutróns orixináronse nunha galaxia pero foron expulsadas fóra dela cando sufriron eventos de supernova un tras outro.

Este descubrimento innovador non só descobre os mecanismos ocultos detrás da formación de elementos pesados, senón que tamén suscita preguntas fascinantes sobre a lonxevidade das fusións que impulsan os estalidos de raios gamma. Os astrónomos, como Ben Gompertz da Universidade de Birmingham, están ansiosos por identificar máis destas fusións de longa duración e obter unha mellor comprensión das súas forzas impulsoras e potencial para crear elementos aínda máis pesados. As implicacións deste descubrimento van moito máis alá da nosa comprensión do universo: abre a porta a unha comprensión transformadora do cosmos e do seu funcionamento interno.

Preguntas máis frecuentes:

P: Que é unha explosión de kilonova?

R: Unha explosión de kilonova é o resultado da colisión de dúas estrelas de neutróns, que produce un poderoso estalido de enerxía e luz.

P: Que son os elementos pesados?

R: Os elementos pesados ​​son elementos químicos cun número atómico superior ao hidróxeno (o elemento máis lixeiro) e ao helio. Inclúen metais como ouro, prata e chumbo.

P: Que é o telescopio espacial James Webb?

R: O telescopio espacial James Webb é un observatorio espacial que se lanzará en 2021. Está deseñado para explorar obxectos distantes do universo, incluíndo estrelas, galaxias e exoplanetas.

