Cables de radiación ultra baixa para detectores de neutrinos e de materia escura

Os equipos de investigación de todo o mundo están a traballar para detectar eventos extremadamente raros que poidan proporcionar información sobre a orixe e natureza da materia no universo. Non obstante, afrontan desafíos debido ao ruído de fondo e á interferencia da radiación cósmica. Unha fonte de interferencia provén da radioactividade natural dentro da electrónica utilizada para rexistrar sinais potenciais. Para abordar este problema, un equipo do Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) desenvolveu cables electrónicos con materiais ultrapuros que teñen niveis moi baixos de contaminantes radioactivos.

Os cables, creados en colaboración con Q-Flex Inc., teñen aplicacións en experimentos de neutrinos e materia escura, así como un uso potencial para reducir as interferencias en futuros ordenadores cuánticos. Os investigadores puideron producir cables cen veces máis baixos en contaminantes radioactivos que as opcións dispoñibles comercialmente. Este avance abre novas posibilidades para experimentos de física sensibles nos que incluso niveis mínimos de contaminación poden enmascarar sinais esquivos.

Para lograr a ultrapureza, o equipo avaliou os niveis de contaminación de uranio, torio e potasio en cada paso do proceso de produción de cables. Desenvolvéronse técnicas especiais de limpeza e fabricación para reducir a contaminación a niveis insignificantes. Os cables resultantes están agora tan libres de contaminantes que non afectarán o funcionamento dos experimentos de materia escura e neutrinos de próxima xeración.

Ao minimizar a interferencia da radiación de fondo, estes cables de baixa radioactividade aumentan a sensibilidade dos experimentos e proporcionan máis flexibilidade no deseño do detector. Isto aproxima aos investigadores a detectar eventos extremadamente raros que poderían axudar a resolver misterios sobre a materia escura e a existencia de materia no universo.

A dobre desintegración beta sen neutrinos, unha desintegración nuclear rara e a existencia de materia escura son preguntas fundamentais ás que estes experimentos pretenden responder. A detección destes eventos esquivos ten o potencial de revolucionar a nosa comprensión do universo. O desenvolvemento de cables de radiación ultra baixa é un paso importante para acadar estes avances.

