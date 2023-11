Novas tecnoloxías que configuran o futuro da exploración espacial

O telescopio espacial James Webb revolucionou a nosa comprensión do universo, capturando imaxes impresionantes de rexións do espazo previamente inexploradas. As notables capacidades do telescopio son posibles grazas ao seu espello segmentado de 21 pés, que se despregou e montouse no espazo. Non obstante, crear un instrumento tan complexo e innovador presentou numerosos desafíos para os enxeñeiros.

Debido ás condicións extremas do espazo, era imposible probar a fondo o telescopio no chan. Pola contra, os enxeñeiros recorreron a simulacións de software avanzadas para predecir como funcionaría o telescopio en varias condicións similares ao espazo. Esta dependencia da tecnoloxía de simulación non só abriu o camiño para o desenvolvemento exitoso do telescopio Webb, senón que tamén contribuíu a avances significativos no campo do modelado informático integrado.

Unha das principais suites de software utilizadas no desenvolvemento do telescopio Webb foi Ansys Zemax OpticStudio. Os enxeñeiros levaron o software aos seus límites, facendo modificacións específicas para manexar as características únicas de deseño do telescopio. Ademais, a capacidade do software para comunicarse con outros programas a través dunha interface de programación de aplicacións (API) resultou crucial para o éxito do telescopio.

O desenvolvemento do telescopio Webb tamén impulsou melloras na propia tecnoloxía de simulación. O aumento da potencia de computación e a dispoñibilidade de servizos de computación na nube melloraron as capacidades das simulacións de software. OpticStudio seguiu evolucionando, coa introdución do módulo Estrutural, Térmico, Análise e Resultados (STAR) en 2021. Este módulo permite a incorporación de análises doutros programas de simulación directamente en OpticStudio, axilizando o proceso de deseño de telescopios e vehículos aeroespaciais. , e outras tecnoloxías dependentes da óptica.

O impacto do desenvolvemento do telescopio Webb vai máis aló da exploración espacial. OpticStudio atopou aplicacións en varias industrias, desde o deseño de endoscopios de precisión ata ferramentas de detección de exposicións á COVID-19. Converteuse nunha ferramenta inestimable para deseñar ópticas en ambientes desafiantes.

De cara ao futuro, o éxito do telescopio Webb e os avances no software de modelado prepararon o camiño para proxectos espaciais aínda máis ambiciosos. Os futuros telescopios e naves espaciais dependerán en gran medida de software de modelado mellorado, xa que implican compoñentes de autoensamblaxe e robótica e óptica cada vez máis complexas. Ademais, os enxeñeiros que traballaron no proxecto do telescopio Webb están agora á vangarda no deseño e uso das derivacións tecnolóxicas do telescopio, garantindo a innovación continua en campos de alta tecnoloxía.

Do mesmo xeito que con anteriores esforzos da NASA, as tecnoloxías desenvolvidas para o telescopio Webb probablemente atoparán o seu camiño cara ao sector privado. O compromiso da NASA coa transferencia de tecnoloxía levou a numerosos produtos e servizos comerciais que benefician á sociedade no seu conxunto. Os avances realizados na tecnoloxía de simulación a través do proxecto do telescopio Webb terán, sen dúbida, impactos de gran alcance máis aló do ámbito da exploración espacial.

